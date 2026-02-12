Tallink koondab osa kontoritöötajatest

Tallink Groupil on plaanis koondada osa piletimüügiga tegelevaid kontoritöötajaid; kui palju inimesi koondamisteate saab, pole ettevõtte sõnul praegu veel kindel.

Laevandusettevõte Tallink Group kavatseb koondada kontoritöötajaid, kes tegelevad piletimüügiga.

Tallinki kommunikatsioonijuht Meelis Kompus ütles ERR-ile, et täpset koondatavate arvu on praegu keeruline öelda, sest protsess kestab ja töötajatega suheldakse eraldi.

"Tegemist ei ole kollektiivse koondamisega. Rahvusvahelise ettevõtte puhul kehtivad ka eri riikides erinevad seadused ja regulatsioonid," lausus ta.

Kompuse sõnul on tegu kokkuhoiukohtade otsimise ja tõhusamate ärimudelite rakendamisega, mis võib tähendada ka osa seniste töökohtade kadumist.

"Näitena võib tuua, et müüsime eelmisel aastal kolm laeva. See muudab ettevõttes taustategevusi ja nende mahtu. Kliendid eelistavad üha enam ka reisieelsed toimingud – piletiost, check-in – iseseisvalt läbi viia ega vaja selleks võrreldes varasemate aegadega enam Tallinki töötaja otsest tuge," lausus ta.

Muudatused puudutavad kaldaorganisatsiooni ehk kontorit, mitte ettevõtte põhivaldkonda ehk tööd merel, lisas Kompus.

"Ükski koosseisu optimeerimise otsus ei tule kergelt ning on meie jaoks alati viimane lahendus, mida kaaluda ja valida, ütles ta, lisades, et võimalusel pakutakse inimestele alternatiive ettevõtte teistes haruettevõtetes.

Tallink Grupp teeb oma mulluse majandusaasta tulemused avalikuks järgmisel neljapäeval. Mullune kolme kvartali ehk üheksa kuu käive langes ettevõttel aastases võrdluses 4,2 protsenti ja kasum 88,8 protsenti. Tallink Group põhjendas langust keerulise majanduskeskkonnaga.