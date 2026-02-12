Ministeerium Tsahkna tahvelarvuti kaotamise juhtumis ohtu ei näe

Välisminister Margus Tsahkna (Eesti 200) lennukisse jäänud tahvelarvutis ministeerium turvariski ei näe, sest seadmes polnud tundlikku infot, ütles välisministeeriumi meedianõunik Kerstin Meresma.

Meresma sõnul oli kasutuses olnud seade mõeldud märkmete tegemiseks. Ta lisas, et ministeeriumi kasutuses ei olegi mobiilseid seadmeid, kus riigisaladustele ligi saaks.

Tsahkna kaotatud tahvelarvutis välisministeerium turvaprotokolli järgi ohtu ei tuvastatud.

"Välisministeeriumi töö iseloomu ja sagedaste välislähetuste tõttu on diplomaatidel ka varem ette tulnud juhtumeid, kus seade jääb inimliku eksituse tõttu lühiajaliselt järelevalveta või kaob," ütles Meresma.

Nõunik lisas, et kui välisministeeriumi töötajatel mõni infokandja kaob, tuleb sellest viivitamatult ministeeriumi infoturvet teatada ning seda minister ka tegi.

Meresma ütles, et välisministeeriumi seadmete kõvakettad on krüpteeritud ning kaughallatavad, seega saab nendes leiduvat infot vajadusel distantsilt kustutada.

Välisministeerium ei saa Meresma sõnul täpset infokandja kaotamise turvaprotokolli jagada, ent laias plaanis peab seadme kaotaja teatama sellest ministeeriumi infoturbele ja selgitama olukorda, kuidas seadeldis kaduma läks. Seejärel kontrollib välisministeeriumi kasutajatugi kaughaldusest seadme seisundit ning kui see leitakse, siis toimetatakse seade väljalülitatult tehnilisse kontrolli.

Tsahkna teisipäevasest sotsiaalmeediapostitusest selgus, et minister unustas Madridi lennates tahvelarvuti Amsterdamis ümber istudes lennukisse. Jätkulennul sai minister siiski leitud tahvelarvuti stjuardessilt kätte.