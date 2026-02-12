Saksamaa nõuab ÜRO Palestiina eriraportööri tagasiastumist

"Ma austan ÜRO sõltumatute raportööride süsteemi. Kuid proua Albanese on minevikus teinud mitmeid kohatuid märkusi. Mõistan hukka tema hiljutised avaldused Iisraeli kohta. Ta ei saa oma ametikohal jätkata," kirjutas Wadephul sotsiaalmeediaplatvormil X

Ka Prantsusmaa välisminister Jean-Noel Barrot teatas kolmapäeval, et Albanese peaks tagasi astuma.

Albanese rääkis möödunud nädalal Dohas Al Jazeera foorumil olukorrast Gazas ning tema sõnum tekitas suuri vaidlusi. Mõned riigid tõlgendasid tema sõnavõttu rünnakuna Iisraeli riigi ja rahva vastu.

USA kehtestas juba eelmise aasta suvel Albanesele sanktsioonid. Välisminister Marco Rubio süüdistas toona teda USA ja Iisraeli vastases tegevuses ning teatas, et Washington ei kavatse seda enam sallida.