Haridusvaldkonna eksperte koondav haridusfoorum pakkus välja ettepanekud, kuidas õpet paremini korraldada. Üks soovitustest on liita lasteaia viimane ehk koolieelne aasta algharidusega, mis täna tähendab 1.-3. kassi. Lasteaiaõpe muutuks seega kohustuslikuks. Üleminekuaastal õpitaks eelkõige üldpädevusi.

"Lasteaias on õpe korraldatud hoopis teistmoodi kui põhikooli esimestes klassides. Algavad ained ja kõik läheb ainepõhiseks. Sellised aineteülesed olulised pädevused, näiteks õppimisoskus, suhtlemispädevus, teatud harjumused, käitumisharjumused, on need, mis justkui kipuvad ainete vahele jääma," lausus TLÜ haridusteaduste emeriitprofessor ja haridusfoorumi juhatuse liige Krista Loogma.

Lasteaiadirektor Piret Kütt ütles, et ettepanek kõlab tuttavalt, viidates Norras kehtinud süsteemile, mis suurt kasu ei toonud. Tema sõnul toetab praegune alushariduse süsteem põhioskuste arengut piisavalt.

"Mina siin suurt mõtet ei näe. Tänane alushariduse süsteem, mis on näiteks ka Tallinnas välja töötatud, on nii tugev koos oma toespetsialistidega. Siin saab iga laps palju rohkem tuge kui koolis 24 lapsega, sest alushariduses on juba viidud, et 20 last on rühmas. See tähendab, et õpetajal on palju rohkem võimalusi individuaalselt lastega tegeleda," sõnas Tallinna Pallasti ja Pae lasteaia direktor Piret Kütt.

Haridusministeerium püüab samuti leida võimalusi üldpädevuste arendamiseks, kuid täiendav koolikohustus peaks olema väga hästi põhjendatud.

"Kui me vaatame neid eesmärke, siis me peame tõsiselt läbi kaaluma, et kas see koolikohustuse ea pikendamine on parim viis seda teha. Kui me näeme, et võib-olla see ei ole see kõige parem viis, siis selline laste ja ka perede õiguste riive ei ole sellisel juhul ka põhjendatud," ütles haridusministeeriumi alus- ja põhihariduse osakonna juhataja Ott Oja.

Haridusfoorumi ekspertide sõnul tuleks ühtlasi vähendada põhikooli õppekava ning keskenduda olulisematele teadmistele ja oskustele.