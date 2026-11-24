Valitsus saadab tubakaseaduse muudatuseelnõu riigikogusse suvisest versioonist leebemate piirangutega. Justiitsminister tahab muuta nikotiinipatju lahjemaks, et kaitsta noorte tervist. Rahandusminister ja tubakamüüjad leiavad, et liiga ranged piirid soodustavad musta turu kasvu.

2025. aastal teenis riik nikotiinipatjade müügilt 12 miljonit eurot aktsiisitulu. Hetkel pole patjade nikotiinisisaldusele piiranguid, kuid enamikus toodetes on 10-20 milligrammi nikotiini grammi kohta. Augustis ei kooskõlastanud majandusminister algset tubakaseaduse muutmise eelnõud, mis seadnuks piiri neljale milligrammile. Nüüd kiidab valitsus heaks leebemad piirangud.

"Meil on rekordkõrge tarbimisega noored ja meil kasvab ka noorte tarbimine väga kiiresti, eriti tüdrukutel. Mida kangemaid patju müüakse, seda kiiremini jäävad noored sõltuvusse. Sellepärast on väga paljud riigid, kas üldse nikotiinipadjad keelanud või siis seadnud sinna ülempiiri," ütles justiitsminister Liisa Pakosta.

Justiitsministeerium ja sotsiaalministeerium pakkusid valitsusele kompromissina välja üheksa milligrammi piiri. Tubakamüüjate sõnul oleks selline piirang seaduslikule kaubandusele surmahoop.

"Ligikaudu 90 protsenti toodetest läheks sellise määratlusega täna turult kõrvale ehk siis 90 protsendi ulatuses legaalne kaubandus asenduks illegaalse kaubandusega," lausus Nicorexi tegevjuht Diane Sirelpuu.

Eeskätt rahandusminister Jürgen Ligi survel jäi lõplikku eelnõusse Soomes kehtiv piirang 16,6 milligrammi.

"See on Soome piir, et ikkagi, kui turg juba on täis erinevaid tooteid, kangeid tooteid, siis hoopis kehtestada üks keeld, mida naabrid ei täida või ei suuda täita. See on ebamõistlik lihtsalt. Läti kaotas palju eelarvetulu, sest kaup muutus illegaalseks," sõnas Ligi.

"Must turg on just see kanal, kus noored saavad neid tooteid kõige kiiremini kätte ja käesoleva eelnõuga küll suurendatakse trahvimäärasid, aga need trahvimäärad suurendatakse eeskätt juriidilistele isikutele," ütles Sirelpuu.

Justiitsminister nendib samuti, et nikotiinitoodete ebaseaduslik müük on noorte seas probleem.

"Kahjuks on meil välja kujunenud ka piltlikult öeldes koolipoiste võrgustikud, kes tellivad neid nikotiinipatju kolmandatest riikidest, peamiselt Hiinast ja müüvad neid kasu teenimise eesmärgil edasi. Nendest võivad kujuneda narkovõrgustikud, millest me oleme üldiselt lahti saanud," ütles Pakosta.

Ligi hinnangul tuleks piirangute kehtestamise asemel keskenduda järelvalvele.

"Noored saavad seda asja, kuigi see on neile keelatud, vabalt kätte. Seda saadetakse muuhulgas postipakkidega ja justiitsminister ei taha seda lihtsustatud konfiskeerimise võimalust rakendada," lausus Ligi.

Tubakaseaduse muutmise eelnõu jõuab riigikogu ette neljapäeval.