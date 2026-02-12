Prantsusmaa panustab fossiilkütustest loobumisel tuumaenergiale

Prantsusmaa soovib 2050. aastaks fossiilkütustest loobuda ja loodab, et tarbijad lähevad selle saavutamiseks nafta ja gaasi põletamiselt üle vähese süsihappegaasi heitega elektri tarbimisele.

Aastateks 2026-2035 koostatud kava näeb ette riigi 57 tuumaelektrijaama laialdasemat kasutamist ja kuue uue jaama ehitamist. Samuti on kavas laiendada avamere tuuleparke, ehkki päikeseparkidele ja maismaa tuuleparkidele plaanitakse vähem toetuda.

Uus kava kujutab endast tagasipööret aastate 2019-2024 kavast, mis nägi ette mitme tuumareaktori sulgemist.

Peaminister Sebastien Lecornu sõnul on kava võtmetähtsusega, et vältida sõltuvust teistest riikidest fossiilkütuste osas.

"Ei ole ühtegi stsenaariumi, mille kohaselt me võiksime olla sõltuvad," ütles ta Ida-Prantsusmaal hüdroelektrijaama külastades.

Tema sõnul muutub fossiilkütustest loobumisega viivitamine põhimõtteliselt ohtlikuks riigi suveräänsusele ja tootmisvõimele.

Nafta ja gaas moodustavad endiselt 60 protsenti Prantsusmaa energiatarbimisest ning nende import läks 2024. aastal Prantsusmaale maksma 64 miljardit eurot.