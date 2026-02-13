Kihnu ja Vormsi jäätee jäävad tuisu tõttu avamata

Transpordiamet tegi sel nädalal ettevalmistusi Vormsi ja Kihnu jäätee avamiseks, ent keeruliste ilmaolude tõttu lükkub nende avamine määramata ajaks edasi.

Selle aasta teine ja kolmas ametlik jäätee sai plaanipäraselt valmis, ent Eestisse saabunud lumetorm ei luba neid liiklejatele avada, teatas transpordiamet.

Jääteedel on nähtavus alla 300 m ning seetõttu pole sealne liiklemine turvaline.

"Hetkel esineb trassidel pinnatuisku, milletõttu on seal liiklemine raskendatud. Samuti on jäätee hooldamine lumetormi ajal ebaturvaline ja keeruline," lausus transpordiameti teehoiuteenistuse lääne osakonna juhataja Hannes Vaidla.

Ilmaolude paranedes teavitab transpordiamet liiklejaid, kui jääteed nii Vormsi kui ka Kihnu suunal saavad ametlikult avatuks.

Transpordiamet palub tungivalt mitte sõita seni avamata jääteedele, kuna see on eluohtlik.