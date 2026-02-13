Merz kutsus looma uut Atlandi-ülest partnerlust

Saksamaa kantsler Friedrich Merz pidas reedel avakõne Müncheni julgeolekukonverentsil ning kutsus üles looma USA ja Euroopa vahel uut Atlandi-ülest partnerlust.

Merz pidas kõne Euroopa ja Ühendriikide suhete järsu halvenemise taustal.

"Lubage mul alustada ebamugavast tõest: Euroopa ja Ühendriikide vahele on tekkinud lõhe, sügav lõhe," ütles Merz konverentsile kogunenutele, kus osalesid kümned liidrid, kaitseministrid ja välisministrid üle maailma. Kuulajate seas oli ka USA välisminister Marco Rubio.

"Asepresident JD Vance ütles seda aasta tagasi siin Münchenis. Tema kirjeldus oli õige," sõnas ta, viidates 2025. aasta kõnele.

Kuid saksa keelelt inglise keelele üle minnes lõi Merz lootusrikkama tooni, kutsudes USA-d ja Euroopat üles looma uut Atlandi-ülest partnerlust.

"Suurriikide rivaalitsemise ajastul ei ole isegi Ühendriigid piisavalt võimsad, et üksi hakkama saada," ütles Merz, kes on traditsiooniliselt olnud Atlandi-ülese liidu kindel toetaja.

"Kallid sõbrad, NATO-sse kuulumine ei ole ainult Euroopa konkurentsieelis. See on ka Ühendriikide konkurentsieelis. Nii et parandagem ja elavdagem üheskoos Atlandi-ülest usaldust. Meie, eurooplased – meie anname oma panuse," rääkis Merz.

Merz hoiatas veel süvenevate geopoliitiliste pingete eest ja kutsus Euroopat üles oma kaitsevõimet tugevdama.

Merz ütles veel, et on pidanud Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroniga konfidentsiaalseid kõnelusi tuumaheidutuse teemal.

Varem on Merz öelnud, et on avatud Prantsusmaa tuumaheidutuse laiendamisele Euroopas.

Saksamaa, mis lepinguliste kohustuste tõttu ei saa ise tuumarelvi soetada, on traditsiooniliselt tuginenud NATO liikmesuse kaudu USA tuumavarjule.