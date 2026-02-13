Ukraina võimalik kiire liitumine EL-iga võib muuta ühendusega liitumise korda

Ukraina soov saada kiiresti Euroopa Liidu liikmeks võib panna Brüsseli ümber vaatama ühendusega liitumise korda. Nii võib Ukrainast alguses saada osaliste õigustega Euroopa Liidu liige. Täisliikmesuse andmisel hinnaalandust tegema ei hakata, ütles reedel Tallinnas viibinud laienemisvolinik Marta Kos.

Aastaid Venemaa agressioonisõjale vastu seisnud Ukraina vajab rahu korral kindlat ja kiiret tulevikuväljavaadet Euroopa Liidus, ütlevad Ukraina poliitikud. Seda nii majanduslikel kui ka julgeoleku tagamise kaalutlustel. Selleks kuluks praeguse liitumise korra juures veel mitu aastat. Nii otsitakse teisi teid.

"Meie jaoks on oluline poliitiline sõnum, et Ukraina on osa Euroopa Liidust ja sellepärast soovime, et liitumine leiaks aset nii kiiresti kui võimalik. See oleks kompromiss tingimuste täielikul täitmisel põhineva lähenemise ja mingisuguse kohandatud lähenemise vahel, kus me saaksime formaalselt liidu liikmeks enne tingimuste täielikku täitmist ja täisõigused ning -kohustused hakkaksid

Ukrainale kehtima pärast tingimuste täitmist," lausus Ukraina asepeaminister Taras Katška.

Brüssel on hakanud otsima võimalusi Ukraina kiiruga nii-öelda pooleldi liikmeks võtmiseks. Täisliikme staatus eeldab kõigi tingimuste täitmist ja selles hinnaalandust ei tehta, ütles reedel Tallinnas viibinud Euroopa Liidu laienemisvolinik Marta Kos.

"Me peame arutama Euroopa Liidu sees ja kõigi liikmesriikidega, kuidas ületada lõhe praeguse väga paljude nõudmistega ajamahuka liitumise ja geopoliitiliste vajaduste ning praeguse ajaloolise hetke vahel," ütles Kos.

Kuidas see täpselt välja näha võiks, volinik esialgu ei täpsustanud. Vaja läheb seadusandluse loomingulist tõlgendamist ja lõpuks tuleb Ukrainal võita enda poole ka kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide poliitiline toetus.

Ühtlasi soovib laienemisvolinik uute liitujate puhul liitumislepingutesse kirjutada kaitsemehhanismid demokraatia ja õigusriigi küsimustes vähikäigu tegemise vastu. See tõstataks aga küsimuse justkui esimese ja teise klassi liikmesriikidest.