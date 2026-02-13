X!

Eesti laul 2026

ära maha maga!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:59

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:57

Lapseootel Erika Kirpu valutab epeenaiskonna segase seisu pärast südant

21:47

Võimsalt alustanud Selevko jäi siis hätta: olin teises pooles väga väsinud

21:27

VAATA OTSE | Selevko andis vabakavaga punkte ära, kes võidab OM-kulla? Uuendatud

21:25

Rongi puudumise tõttu pannakse Valga ja Tartu vahele hommikuti käima lisabuss

21:25

Laupäeval on oodata karget talveilma

21:15

Rootsi MM-rallil tõusis päeva lõpuks liidriks Katsuta Uuendatud

21:13

Ukraina võimalik kiire liitumine EL-iga võib muuta ühendusega liitumise korda

21:03

Klubita jäänud korvpallilegend Chris Paul lõpetas karjääri

20:55

Viipekeelsed uudised

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

04:20

Madise sõnul on Tallinna PVC-keeld õigusvastane

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

15:07

Epsteini lahkamisel viibinud arst kahtleb seksuaalkurjategija enesetapus

15:57

Debütant Teder ei pääsenud kaheksandikfinaalist edasi, kuld Austraaliasse Uuendatud

15:46

Soome hokikoondis sai olümpial magusa võidu Rootsi üle Uuendatud

07:57

USA autotootjad said elektriautode mulli lõhkedes 50 miljardi dollarilise hoobi

20:50

Kremli teatel toimub järgmine Ukraina kõneluste voor Genfis Uuendatud

16:14

Fillon Maillet võitis neljanda OM-kulla, Eesti mehed 40 sekka ei mahtunud Uuendatud

19:49

Eesti olümpiaajalugu teinud Zunte langes teises sõidus ühe koha Uuendatud

00:44

USA pani Läti vastu paremuse maksma, Saksamaa alistas Taani Uuendatud

ilmateade

loe: sport

21:57

Lapseootel Erika Kirpu valutab epeenaiskonna segase seisu pärast südant

21:47

Võimsalt alustanud Selevko jäi siis hätta: olin teises pooles väga väsinud

21:27

VAATA OTSE | Selevko andis vabakavaga punkte ära, kes võidab OM-kulla? Uuendatud

21:15

Rootsi MM-rallil tõusis päeva lõpuks liidriks Katsuta Uuendatud

loe: kultuur

18:41

Galerii: Marita Liivak avas Pärnus näituse "Sisekaemuste privileeg"

18:31

Ugala teater ootab inimestelt Viljandi vana haigla teemalisi mälestusi

16:49

Pildid: AkzoNobeli kunstipreemia pälvis Marje Üksine

16:15

Nukufilmis valmib Ülo Pikkovi uus film maast ning selle üle võitlemisest

loe: eeter

16:07

Eesti Laul saab ka tänavu viipekeelse tõlke

14:04

Ettevõtlikud noored annavad uue elu kohvipaksule ja vanadele lusikatele

11:06

Särekanno: vastlakukli laiaks vajumist takistab muffinivormis küpsetamine

10:29

Eesti Laulu ankeet. Stockholm Cowboys

Raadiouudised

18:35

Märtsist käivitub täiendav hommikune Valga-Tartu bussiliin

18:35

Päevakaja (13.02.2026 18:00:00)

16:05

Kohus: Tartu HLÜ peab esitama täiendavaid andmeid

15:55

Kihnu ja Vormsi jäätee jäävad tuisu tõttu avamata

15:55

Kallas: käivitatud reformid vähendavad hariduslikku ebavõrdsust

15:25

Raadiouudised (13.02.2026 15:00:00)

13:10

Prantsusmaa hakkab uusi tuumareaktoreid ehitama

13:00

Ilm läheb veelgi külmemaks

12:20

Raadiouudised (13.02.2026 12:00:00)

09:55

Suurte energiaprojektide toetusskeem lähikuudel ei valmi

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo