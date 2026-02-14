X!

Lauri Saatpalu: teenetemärgid teevad rõõmu kõigile

Foto: ERR
President Alar Karis andis täna Rakveres Ukuaru muusikamajas üle teenetemärgid inimestele, kes on oma pühendumuse ja visadusega teinud Eestit paremaks. Muusik Lauri Saatpalu ütles, et kuigi paljud teenetemärkide saajad on tagasihoidlikud, on nad kõik siiski väga rõõmsad.

Teenetemärkide üleandmise tseremoonia meeleolu võttis Tammsaaret tsiteerides kokku kirjanik Leelo Tungal. Tuleb vahetevahel kokku tulla, üksteisele silma vaadata ja tunda, et meil on hea olla koos, nii töös kui mängus. Ukuaru muusikamaja oli rõõmsatest inimestest tulvil. Aplaus kestis vahetpidamata kaks tundi.

"Iga aplaus aitab artisti, siin ei ole mitte mingisugust kahtlustki. Ja mitte ainult artiste. Vaata, kui rõõmsad olid kõik inimesed ikkagi. Vaatamata sellele, et võib-olla mõni tunneb laval ennast kohmetumalt või suure tähelepanu all ja kõik. Ah, mis mis nüüd mina - tekib see tunne. Aga ikkagi tegelikult kõik on väga rõõmsad," rääkis Valgetähe V klassi kavaler, muusik Lauri Saatpalu.

Presidendilt teenetemärgi saanud Võrumaa helitehnik Madis Eiche jääb oma teenetest rääkides tagasihoidlikuks.

"Ma olen seal ainuke helitehnik majas, siis tuleb üsna pikki päevi ja öid tegutseda. Muud ei midagi," ütles Eiche.

Rus Delfi sõjakorrespondent Roman Starapopov tahaks oma teenetemärki jagada kõigiga, kes tal Ukrainas abiks olid.

"Ma arvan, et see tunnustus ei ole ainult minu kohta, vaid ka nende inimeste kohta, kellega olen töötanud," ütles Starapopov.

"Tõepoolest, seni kuni sõda käib seal Ukrainas, et siis mõtled, et kas on võimalik pidu pidada või kas see sobib. Aga juhul, kui me salgame oma rõõmud maha, siis ongi vaenlased juba võitnud. Nii et rõõmustame nii palju kui võimalik," lisas kirjanik Leelo Tungal.

Kokku annetas president tänavu teenetemärgid 203 tublile inimesele.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

