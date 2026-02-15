Ukraina pidas skandaali segatud eksministri riigist lahkumisel kinni

Ukraina korruptsioonitõrjebüroo (NABU) teatas pühapäeval, et pidas kinni ulatusliku korruptsiooniskandaali ajal mullu ametist tagasi astunud energeetikaministri Herman Haluštšenko, kes püüdis riigist lahkuda.

"Täna pidasid NABU uurijad riigipiiri ületamisel kinni endise energeetikaministri Midase-nimelise juhtumi raames," teatas NABU, viidates tohutule korruptsiooniskandaalile riigi energiasektoris, mis raputas läinud aastal kogu Ukrainat.

Avalduses ei mainitud Haluštšenkot nimepidi, kuid just tema oli eelmisel aastal Ukraina energeetikaministri ametis ja astus novembris tagasi.

"Esialgsed uurimistoimingud on käimas vastavalt seaduse nõuetele ja kohtu sanktsioonidele. Täpsemad üksikasjad selguvad hiljem," lisas NABU.

Haluštšenko oli üks mitmest ministrist, kes astusid 2025. aastal tagasi, kui NABU paljastas riigi energeetikasektoris korraldatud ulatusliku rahapesuskeemi, mille uurijate hinnangul organiseeris president Volodõmõr Zelenski liitlane.

NABU teatel organiseerisid skeemitajad 100 miljoni dollari suuruse altkäemaksuskeemi raha väljakantimiseks, mis vallandas avalikkuse viha, fooniks Venemaa rünnakute põhjustatud laialdased elektrikatkestused. Uurijate sõnul sai Haluštšenko skeemist isiklikku kasu.

Ukrainat on pikka aega rõhunud korruptsioon ning altkäemaksuvõtu ohjeldamist peetakse Euroopa Liiduga liitumise taotlemisel üheks peamiseks nõudeks.