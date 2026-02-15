X!

Ukraina pidas skandaali segatud eksministri riigist lahkumisel kinni

Välismaa
Ukraina endine energeetikaminister Herman Haluštšenko.
Ukraina endine energeetikaminister Herman Haluštšenko. Autor/allikas: AP Photo/Efrem Lukatsky/Scanpix
Välismaa

Ukraina korruptsioonitõrjebüroo (NABU) teatas pühapäeval, et pidas kinni ulatusliku korruptsiooniskandaali ajal mullu ametist tagasi astunud energeetikaministri Herman Haluštšenko, kes püüdis riigist lahkuda.

"Täna pidasid NABU uurijad riigipiiri ületamisel kinni endise energeetikaministri Midase-nimelise juhtumi raames," teatas NABU, viidates tohutule korruptsiooniskandaalile riigi energiasektoris, mis raputas läinud aastal kogu Ukrainat.

Avalduses ei mainitud Haluštšenkot nimepidi, kuid just tema oli eelmisel aastal Ukraina energeetikaministri ametis ja astus novembris tagasi.

"Esialgsed uurimistoimingud on käimas vastavalt seaduse nõuetele ja kohtu sanktsioonidele. Täpsemad üksikasjad selguvad hiljem," lisas NABU.

Haluštšenko oli üks mitmest ministrist, kes astusid 2025. aastal tagasi, kui NABU paljastas riigi energeetikasektoris korraldatud ulatusliku rahapesuskeemi, mille uurijate hinnangul organiseeris president Volodõmõr Zelenski liitlane.

NABU teatel organiseerisid skeemitajad 100 miljoni dollari suuruse altkäemaksuskeemi raha väljakantimiseks, mis vallandas avalikkuse viha, fooniks Venemaa rünnakute põhjustatud laialdased elektrikatkestused. Uurijate sõnul sai Haluštšenko skeemist isiklikku kasu.

Ukrainat on pikka aega rõhunud korruptsioon ning altkäemaksuvõtu ohjeldamist peetakse Euroopa Liiduga liitumise taotlemisel üheks peamiseks nõudeks.

Toimetaja: Karin Koppel

Allikas: AFP-BNS

Samal teemal

ära maha maga!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

15:46

Võidulainele naasnud Paskotši ja Gent kerkisid neljandaks

15:30

Brignone võidutses ka suurslaalomis, hõbe läks jagamisele Uuendatud

15:20

VAATA OTSE | Kas Külm ja Tomingas parandavad jälitussõidus kohta? Uuendatud

15:05

London kaalub Navalnõi mürgitamise järel Venemaale uusi sanktsioone

15:01

Evans oli Rootsi rallil Toyota nelikvõidu esiotsas

14:28

Tartu Maratoni põhidistantsi võitis Kalev, naiste seas parim Mannima

14:12

Evelin Ilves: keha annab kohe märku, kui ta tasakaalust välja läheb

14:10

Norra mehed teenisid teatesõidus kindla võidu, Itaalia sai pronksi Uuendatud

13:53

Trump ja Netanyahu plaanivad Iraani naftaekspordile survet avaldada

13:49

"Spordipühapäev" analüüsib Eesti olümpiakoondise pettumusi

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

14.02

Eesti Laul 2026 võitja on Vanilla Ninja Uuendatud

13:30

SBU: Ukraina hävitas poole Venemaa ühe moodsama õhutõrjesüsteemi varudest Uuendatud

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

14.02

Kolme protsendiga võitnud Vanilla Ninja: finaali pingelisust on raske kirjeldada

14.02

Video: "Espresso Macchiato" Anne Veski ja unistuste bändi esituses

14.02

Eksperdid Eesti Laulust: kahes loos on tunda AI lõhna

14.02

Neivelt: majanduskasvu ja pensioni asemel peaks riik lapsed esikohale panema

13.02

Epsteini lahkamisel viibinud arst kahtleb seksuaalkurjategija enesetapus

14.02

Suur galerii: president andis üle teenetemärgid

14.02

Vaata uuesti: Vanilla Ninja võiduesitus

ilmateade

loe: sport

15:46

Võidulainele naasnud Paskotši ja Gent kerkisid neljandaks

15:30

Brignone võidutses ka suurslaalomis, hõbe läks jagamisele Uuendatud

15:20

VAATA OTSE | Kas Külm ja Tomingas parandavad jälitussõidus kohta? Uuendatud

15:01

Evans oli Rootsi rallil Toyota nelikvõidu esiotsas

loe: kultuur

13:19

Berliini filmifestivali päevik: maailmapoliitika on ajanud ka autorifilmi teelahkmele

12:59

Selgusid Eesti arhitektuuripreemiate laureaadid

11:49

Arvustus. Kuidas elad, "Libahunt"?

11:42

Klassiku sõpradeks valiti Maria Mägi, Steven-Hristo Evestus ja Eerik Kergandberg

loe: eeter

14:12

Evelin Ilves: keha annab kohe märku, kui ta tasakaalust välja läheb

11:23

Galerii: Eesti Laul 2026 finalistid, fännid ja taustajõud fotoseina ääres

10:37

Vanilla Ninja: esituse järel hakkasime kõik pingelangusest nutma

09:23

Video: Vanilla Ninja võidulugu viipekeelse tõlkega

Raadiouudised

14.02

Päevakaja (14.02.2026 18:00:00)

13.02

Märtsist käivitub täiendav hommikune Valga-Tartu bussiliin

13.02

Päevakaja (13.02.2026 18:00:00)

13.02

Kohus: Tartu HLÜ peab esitama täiendavaid andmeid

13.02

Kihnu ja Vormsi jäätee jäävad tuisu tõttu avamata

13.02

Kallas: käivitatud reformid vähendavad hariduslikku ebavõrdsust

13.02

Raadiouudised (13.02.2026 15:00:00)

13.02

Prantsusmaa hakkab uusi tuumareaktoreid ehitama

13.02

Ilm läheb veelgi külmemaks

13.02

Raadiouudised (13.02.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo