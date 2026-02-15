Transpordiamet sulges pragude tõttu Hiiumaa–Saaremaa jäätee

Transpordiamet avas 8. veebruaril selle aasta esimese jäätee Hiiumaal asuva Tärkma ja Saaremaa Triigi vahel. Tee on mõeldud sõidukitele massiga kuni 2,5 tonni.

Jäätee pikkus on 17 kilomeetrit ja seda hooldab Verston Eesti OÜ.

Vastavalt ilmastikuoludele võib ette tulla jäätee erakorralist sulgemist.

Jääteede hetkeolukorda soovitab transpordiamet vaadata portaali TarkTee jääteede kaardilt, mida täiendatakse uue info korral. Sõidukijuhtidel palub amet rangelt kinni pidada trassile paigaldatud liikluskorraldusest ja jääteel liiklemise korrast.