USA korraldas ajaloos esimese tuumareaktori transpordi lennukil

USA energeetika- ja kaitseministeerium korraldasid pühapäeval esmakordselt ajaloos tuumareaktori transpordi lennukiga, et demonstreerida aatomienergia kiire kasutuselevõtu potentsiaali nii sõjaliseks kui ka tsiviilotstarbeks.

Kahe ministeeriumi ametkonnad lennutasid koostöös Californias asuva ettevõttega Valar Atomics selle mikroreaktori Wardi, milles ei olnud tuumkütust, transpordilennukil C-17 California osariigist Hilli õhujõudude baasi Utah osariigis.

Koos reaktori ja selle komponentidega lennukis reisi kaasa teinud energeetikaminister Chris Wright ja kaitseministeeriumi hanke- ja jätkusuutlikkuse valdkonna abiminister Michael Duffey tervitasid sündmust kui läbimurret USA tuumaenergia ja sõjalise logistika jaoks.

"See viib meid lähemale tuumaenergia kasutuselevõtule siis ja seal, kus seda vaja on, et anda meie riigi sõduritele vahendid lahingute võitmiseks," ütles Duffey.

President Donald Trumpi administratsioon näeb väikeseid tuumareaktoreid ühe võimalusena USA energiatootmise laiendamiseks. Trump andis eelmise aasta mais välja neli täitevkorraldust, mille eesmärk on suurendada siseriiklikku tuumaenergia kasutuselevõttu, et rahuldada kasvavat energianõudlust riikliku julgeoleku ja konkurentsivõimelise tehisintellekti arendamise tagamiseks.

Energiaministeerium andis detsembris välja kaks toetust, et aidata kiirendada väikeste moodulreaktorite arendamist.

Mikroreaktorite pooldajad on neid kiitnud ka energiaallikatena, mida saab saata kaugetesse ja eraldatud kohtadesse, pakkudes alternatiivi diiselgeneraatoritele, mis vajavad pidevat kütuse tarnimist. Skeptikute väitel ei ole siiski tõestatud, et väikesed tuumareaktorid suudavad toota elektrit mõistliku hinnaga.

"Mikroreaktoritel puudub äriline põhjendus, sest need – isegi kui nad töötavad kavandatud viisil – toodavad elektrit palju kõrgema hinnaga kui suured tuumareaktorid, rääkimata taastuvatest energiaallikatest, nagu tuul või päike," ütles murelike teadlaste liidu tuumaenergia ohutuse direktor Edwin Lyman uudisteagentuurile Reuters.

Wright teatas, et USA energiaministeerium plaanib jõuda 4. juuliks olukorrani, kus kolm mikroreaktorit suudavad tuumareaktsiooni ise käimas hoida.

Pühapäeval transporditud mikroreaktor, mis on veidi suurem kui väikebuss, suudab Valar Atomicsi tegevjuhi Isaiah Taylori sõnul toota kuni 5 megavatti elektrit, millest piisab 5000 kodu varustamiseks. See hakkab tööle juulis 100 kilovatise võimsusega ja saavutab sel aastal võimsuse 250 kilovatti, enne kui täisvõimsuseni jõuab, ütles ta.

Valar loodab hakata elektrit katseliselt müüma 2027. aastal ja oma reaktorid täielikult kommertskasutusele võtta 2028. aastal. Kuigi erasektor rahastab oma tuumatehnoloogia arendamist ise, vajab see ka föderaalvalitsuse tegutsemist, et võimaldada kütuse tootmist ja uraani rikastamist, ütles ta. Valari reaktori kütus transporditakse Nevada riikliku julgeoleku objektilt San Rafaeli rajatisse, ütles Wright ajakirjanikele.

Siiski tekitavad isegi väikesed generaatorid märkimisväärses koguses radioaktiivseid jäätmeid, ütles Lyman. Kuigi tuumajäätmete käitlemise küsimus on endiselt lahendamata, peab energeetikaministeerium läbirääkimisi mõne osariigiga, sealhulgas Utah' osariigiga, et luua rajatisi, mis võimaldaksid kütuse ümbertöötamist või lõplikku käitlemist, ütles Wright.