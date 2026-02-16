Otse kell 13.15: riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon elektribörsist

Istungile on kutsutud konkurentsiameti peadirektor Evelin Pärn-Lee ja energiateenistuse juht Marilin Tilkson, Eleringi juhatuse liige Erkki Sapp, kliimaministeeriumi esindaja ning ohutusjuurdluse keskuse juht ja konkurentsiameti endine juht Märt Ots.

Erikomisjoni esimees Anastassia Kovalenko-Kõlvart (Keskerakond) tuletas meelde, et 2022. aastal, kui elektri hinnad viimati rekordeid lõid, oli juttu vajadusest elektri hinna kujunemise süsteem üle vaadata.

"Juba toona räägiti vajadusest muuta elektribörs Nord Pool läbipaistvamaks, et oleks paremini aru saada, kuidas kujuneb elektri hind ning vältida olukordi, kui elektri tootja näiteks pakub turule vähem energiat, kui toota suudab selleks, et müüa see vähene maha kõrgema hinnaga. Toona arutelule reformi ei järgnenud, nüüd oleme aga olukorras, kus elektrihind ulatub 400 euroni megavatt-tunni kohta, kuid elektribörsi läbipaistvuse küsimus on jäänud tahaplaanile," märkis ta.