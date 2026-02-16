Rovaniemi saab NATO ettenihutatud maavägede (FLF) staabi

Soome kaitseminister Antti Häkkänen otsustas, et sõjalise liidu NATO ettenihutatud maavägede (FLF) staap paigutatakse Rovaniemisse.

Tegemist on NATO ettenihutatud maavägede mitmerahvuselise staabielemendiga.

Häkkänen ütles kaitseministeeriumi teates, et Rovaniemi on sünergia ja toetusvõimaluste poolest parim koht Soomes alalise FLF-staabi paigutamiseks.

Rovaniemi staabiüksus on oma rahuaja koosseisult samas suurusjärgus Mikkeli NATO staabiga.

Mikkelis asuv NATO Põhjala maaväejuhatus avati ametlikult möödunud sügisel.

Häkkäneni sõnul hakkab Rovaniemi staabis töötama mõnikümmend inimest.

Lisaks raamriigile Rootsile on oma osalusest NATO FLF-i tegevuses Soomes teatanud Suurbritannia, Itaalia, Prantsusmaa ning teised Põhjamaad.