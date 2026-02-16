X!

Euroopa Komisjoni laienemisvolinik: EL-i laienemisel on esimest korda vastased

Välismaa
Foto: SCANPIX/REUTERS/Omar Havana
Välismaa

Euroopa Liidus on laienemist võetud kui pikka ja tehnilist protsessi. Ukraina sõda on selle lähenemise seadnud kahtluse alla. Tallinnas toimunud laienemiskonverentsil küsiti, kas Euroopa suudab tänaste geopoliitiliste väljakutsete valguses liikuda kiiremini, ilma et ta iseenda reeglitesse ja erimeelsustesse takerduks.

Euroopa Liidu laienemine kerkib Brüsselis lainetena päevakorda iga paari aasta järel. Viimasel kümnendil oleme korduvalt näinud, kuidas pakilised kriisid selle poliitilisest agendast kustutavad. Nüüd läheb teistmoodi, ütles Euroopa Komisjoni laienemisvolinik Marta Kos. Euroopa Liidul on praegu üheksa kandidaatriiki ja mõni neist on oodanud aastakümneid. Sõda ja suured geopoliitilised nihked on loonud olukorra, kus laienemisega ei saa enam venitada.

"Laienemine ei ole olnud paljude varasemate Euroopa Komisjonide jaoks prioriteet. Põhjuseid oli erinevaid ja täna maksame selle eest hinda, näiteks Lääne-Balkani puhul. Ma arvan, et see on üks mineviku vigadest: me oleksime saanud need riigid varem lõimida, välja arvatud minu kodumaa Sloveenia ja hiljem ka Horvaatia. Nüüd on aga selge, et laienemine on prioriteet ja suuresti on see nii Ukraina sõja tõttu," lausus Kos.

Kui Komisjon on laienemise seadnud prioriteediks, siis liikmesriikide pealinnades on entusiasmi vähem. Mõnes riigis kardetakse, et mida suurem liit, seda raskem on otsuseid teha. Laienemisvoliniku sõnul ei saa Euroopa Liit endale lubada ka trooja hobuse tuppa toomist.

"Viimaste aastate arengute taustal on tekkinud ka väga suured küsimused: kas kõik liikmesriigid järgivad reegleid, mis kehtivad kõigile," ütles Kos.

"Elevant toas ei ole mitte otsustusprotsessi keerukus ega ka see, kui kiiresti kandidaatriigid reforme teevad - nad on teinud tohutu edasimineku. Elevant toas on üks liikmesriik, kes on meie tiimist lahkunud ja asunud vastaspoolele," sõnas välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov.

Elevant, kellele Jonatan Vseviov diplomaatiliselt viitas, on Ungari. Laienemiseks on vaja kõigi liikmesriikide üksmeelt ja Budapest on lubanud Ukraina liitumise blokeerida. Kuidas patiseisust väljuda?

"Aga seesama riik, Ungari, kiitis heaks selle, et Ukrainale anti kandidaatriigi staatus. Euroopa Liidu lepingus on väga oluline säte, artiklis 4, mis räägib siirast koostööst ühistes kokku lepitud eesmärkides. Nii et EL 27 ühine kokkulepitud eesmärk oli, et Ukraina on kandidaatriik ja tal on võimalus saada liikmeks," lausus Kos.

Skeptikute veenmiseks nuputatakse Brüsselis lisatingimusi, mis vähendaks uute liitujatega seotud riske. Räägitakse etapiviisilisest liikmeks saamisest. Ühe võimalusena on välja käidud, et uued liikmesriigid ei saaks esialgu hääletada. Seni kehtinud laienemisraamistik on liiga aeglane, ütleb Kos.

"Lihtsalt öeldes: kui uued liikmed peavad reeglitest kinni, ei pane nad neid kaitsemehhanisme isegi tähele. Aga kui riigid hakkavad taganema meie põhiväärtustest, nagu demokraatia ja õigusriik, siis peavad need kaitsemehhanismid jõuliselt rakenduma. Me valmistame praegu Euroopa Komisjonis neid ideid ette ja siis arutame neid liikmesriikidega. Aga kõige suurem lõhe, millest me peame üle saama, on see, et praegune edusammudel põhineva metoodika võtab lõpptulemuseni jõudmiseks aastaid, et olla sada protsenti valmis liituma. Ja meil ei ole nii palju aega," lausus Kos.

Laienemine on tihedalt seotud Euroopa julgeolekuga ja Kreml püüab sellele vastu töötada, sest lõhestunud Euroopa on kergem saak, ütles volinik.

"Oleme olukorras, kus laienemisprotsessil on esimest korda vastased. On väliseid häirivaid jõude, peamiselt autokraadid, kes tahaksid näha, et me ebaõnnestume, sest neile sobiks nõrk ja lõhestunud Euroopa. Oleme näinud ka juhtumeid nagu Moldova eelmise aasta parlamendivalimised, kus Venemaa kulutas kuni kolm–nelisada miljonit USA dollarit, et takistada Moldoval Euroopa teel edasi liikumast," ütles Kos.

Moldova jaoks on Euroopa Liitu pääsemine ellujäämise küsimus, ütles eurointegratsiooni eest vastutav asepeaminister Christina Gherasimov.

"Moldova on väike riik. Me ei ole Euroopa Liidu liikmesriik. Meil ei ole NATO kaitsvat vihmavarju. Meil ei ole mingeid julgeolekugarantiisid. Sellest vaatenurgast on liitumine meie ainus võimalus säilitada oma suveräänsus ja tugevdada demokraatiat. See on meie eesmärk ja selle nimel me töötame," lausus Gherasimov.

Euroopa Liidu laienemise riskidest rääkimise asemel peaks selgemalt välja hääldama, kelle huvides see tegelikult on, ütles Vseviov.

"Me kuuleme kogu aeg, et laienemine on justkui midagi, mida me anname kandidaatriikidele ja kui vaadata maailma sellisena, nagu see täna on, majanduslike raskuste ja geopoliitilise ebakindluse taustal, siis on loomulik, et Euroopa kodanikel tekib kahtlus, kas meil üldse on võimekust teisi aidata, aga asi ei ole teiste aitamises. Asi on meie enda aitamises ja sellise Euroopa loomises, mis on vaba ebastabiilsusest, sõjast ja kaosest, mida need hallid tsoonid on meile toonud," sõnas Vseviov.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Välisilm"

Samal teemal

ära maha maga!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

23:26

Henri Roos Kläbo fenomenist: kõik taandub lõpuks igapäevastele tegevustele

22:52

Kiibus: kui kohtunikud on Niinaga samal leheküljel, siis võib plusspunkte juurde tulla

22:42

Mihkelson: Euroopa on eksistentsiaalse valiku ees

22:30

USA surve Kuuba valitsusele on viinud riigi kriisini

22:23

ETV spordisaade, 16. veebruar

22:21

Euroopa Komisjoni laienemisvolinik: EL-i laienemisel on esimest korda vastased

22:17

Valga teatristuudio tõi lavale muusikali "Mamma Mia!"

22:15

Aigro ja Vagul said paarisvõistlusel 13. koha, viimane voor tühistati Uuendatud

22:09

Poksikuulsus Ussõk ERR-ile: Rahvusvaheline olümpiakomitee näitas üles nõrkust

22:04

Müncheni konverentsil kinnitasid eurooplased vajadust ennast kehtestada

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

07:09

USA peaprokurör avaldas Epsteini toimikutes märgitud 300 kuulsuse nimed

15.02

Sõja 1453. päev: Ukraina ründas Moskvat päevasel ajal droonidega Uuendatud

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

15:56

Tööandjad ja ametiühingud jõudsid alampalga küsimuses kokkuleppele

16:44

Ida-Viru kutsekooli õpilastest viiendik ei taha eesti keelt õppida Uuendatud

08:26

FT: Venemaa saadab Wagneri võitlejad diversante värbama

21:09

Ukraina ründas Brjanski ja Belgorodi energiarajatisi Uuendatud

15.02

Kuivad küttepuud on ladudest otsas

11:46

Riia palsami tootja on pankroti äärel

15.02

Henry Sildaru ei pääsenud Big Airi kvalifikatsioonist edasi Uuendatud

ilmateade

loe: sport

23:26

Henri Roos Kläbo fenomenist: kõik taandub lõpuks igapäevastele tegevustele

22:52

Kiibus: kui kohtunikud on Niinaga samal leheküljel, siis võib plusspunkte juurde tulla

22:23

ETV spordisaade, 16. veebruar

22:15

Aigro ja Vagul said paarisvõistlusel 13. koha, viimane voor tühistati Uuendatud

loe: kultuur

22:17

Valga teatristuudio tõi lavale muusikali "Mamma Mia!"

17:40

Raine Karbist filmi vändanud Keiti Väliste: tema avatus oli väga üllatav

17:22

Galerii: Kaido Ole avas Raplas näituse "Müüa maja Raplas"

16:52

Galerii: meremuuseumi uuel näitusel näeb muuseumi kunstikogu

loe: eeter

19:57

Vanilla Ninja võitis Eesti Laulu publikuhääletuse mõlemad voorud

14:50

Henry Kõrvits: klaveriõpetaja koputus lõpetas mu muusikakooli tee

12:11

Range vanaisa Tarmo Tiisler: lapselapsed käivad minu juures eluõppe laagris

10:19

Mihkel Zilmer: vananemist aitab ennetada aeglane söömine ja toidu nautimine

Raadiouudised

18:55

Üraskeid jääb Lõuna-Eestis üha vähemaks

18:55

Kapten: Botnica jaoks on tegu kõige keerulisema talvega

18:55

Tööandjad nõustusid viimaks alampalgas kokku leppima

18:55

Päevakaja (16.02.2026 18:00:00)

17:55

Hinnad tõusid jaanuaris ligi neli protsenti

15:35

Norra konservatiivid hääletasid partei üldkogul napilt varandusmaksu kaotamise poolt

15:35

Mullu said investeerimiskelmid kätte 6,3 miljonit eurot

15:35

Raadiouudised (16.02.2026 15:00:00)

14:45

Kersti Kaljulaidi sõnul võiks lastehoiusüsteem arvestada ka hilisemate tööaegadega

14:20

Pärnu hotelli asemele kavandatakse uut elamukvartalit

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo