X!

EL plaanib uute liikmete ohjeldamiseks kaitsemeetmeid

Välismaa
Euroopa Komisjoni laienemisvolinik Marta Kos.
Euroopa Komisjoni laienemisvolinik Marta Kos. Autor/allikas: SCANPOIX / EPA / Olivier Hoslet
Välismaa

Euroopa Liit töötab välja tugevad kaitsemehhanismid, millega tagada, et tulevased liikmesriigid ei saaks pärast liitumist reformidest loobuda ega kasutada oma vetoõigust liidu töö takistamiseks, ütles Euroopa Komisjoni laienemisvolinik Marta Kos.

"Kui uus liikmesriik järgib reegleid, ei juhtu midagi. Kui ta reegleid ei järgi, hakkavad kaitsemehhanismid valusalt toimima – just sellist süsteemi me praegu loome," ütles Kos intervjuus väljaandele Politico esmaspäeval Luksemburgis toimunud välisministrite kohtumisel.

Kosi avaldus tuli ajal, mil Euroopa Liit avas Ukraina ja Moldovaga liitumisläbirääkimiste esimese klastri kuuest. Samal ajal lõpetas Montenegro ametlikult veel kahe läbirääkimispeatüki menetlemise ja astus liikmelisusele lähemale.

Euroopa Komisjonil on Kosi sõnul juba mõned ideed, kuidas süsteemi tugevdada. Nende hulka kuuluvad kaitsemeetmed ja üleminekuperioodid enne, kui liikmesriigile antakse täiel määral kõik EL-i liikmesusega kaasnevad õigused. Komisjon konsulteerib ka liikmesriikidega, mis kardavad, et tulevased laienemised võivad muuta otsustusprotsessi keerulisemaks või võimaldada valitsustel pärast liitumist reforme tagasi pöörata.

Mitmed EL-i riigid, sealhulgas Prantsusmaa, Saksamaa ja Holland, on rõhutanud, et laienemisega peavad kaasnema garantiid, et reformid jäävad püsima ning uued liikmed ei muudaks jõudude tasakaalu liidus.

Saksamaa kantsler Friedrich Merz ja Prantsusmaa president Emmanuel Macron toetavad muu hulgas järkjärgulist Euroopa integratsiooni mudelit, mille kohaselt võiksid näiteks Albaania ja teised Lääne-Balkani riigid saada majanduslikke ja poliitilisi eeliseid juba enne täisliikmeks saamist.

"Viimastel nädalatel on toimunud muutus – üha rohkem liikmesriikide juhte osaleb aruteludes ja pakub ideid," ütles Kos. "Loodan, et peagi saame rohkem üksikasju avaldada, kuid peamine mõte on õppida varasematest kogemustest mõne liikmesriigiga, kus tekkisid probleemid, sest pärast liitumist reegleid enam ei järgitud."

Politico meenutas, et Ungari blokeeris endise peaministri Viktor Orbáni ajal sageli EL-i üksmeelt nõudvaid otsuseid, näiteks Venemaa-vastaseid sanktsioone, ning kasutas vetoõigust Euroopa toetuse aeglustamiseks Ukrainale. Samal ajal külmutas EL Budapestile üle 10 miljardi euro toetusi süüdistuste tõttu, et Ungari rikub õigusriigi ja demokraatia põhimõtteid. Diplomaatide sõnul soovitakse sellise olukorra kordumist tulevikus vältida.

Möödunud kuul alustas umbes 600 000 elanikuga Montenegro oma EL-iga ühinemislepingu koostamist, mis on tekitanud riigis lootust saada esimeseks uueks liikmesriigiks pärast Horvaatia liitumist 2013. aastal. Kosi sõnul aitab Montenegro leping luua mudeli tulevasteks laienemisteks.

"Uus on seekord see, et Montenegro liitumislepingus sätestatakse esimest korda mehhanismid, mis tagavad, et pärast EL-i liikmeks saamist järgitakse reegleid ka viie, kümne või viieteistkümne aasta pärast," ütles ta.

Montenegro peaminister Milojko Spajić ütles varem Politicole, et tema riik ei väldi kaitsemehhanisme, kui need aitavad säilitada liitumisprotsessi usaldusväärsust ja liikmesriikide vahelist usaldust, tingimusel et need on selged, etteaimatavad ja rakendatakse ainult siis, kui riik tõepoolest oma kohustusi rikub.

Samas rõhutas Kos, et liitumisprotsess peab jääma teenetepõhiseks. Ukraina ja Moldova on seni liikunud edasi koos, kuid pärast kõigi läbirääkimisplokkide avamist saab kiiremini edasi liikuda see riik, kes saavutab rohkem tulemusi, märkis volinik.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Politico

Samal teemal

spordipidu

anna oma hääl

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

07:06

Hiline värav päästis Uruguayle viigipunkti, Iraan ja Uus-Meremaa ka võrdsed

06:54

EL plaanib uute liikmete ohjeldamiseks kaitsemeetmeid

06:39

Riik hakkab keskseid IT-teenuseid RIA alla koondama

05:57

Ukraina süütas õhurünnakuga naftabaasi Krasnodari krais

00:01

Pingilt sekkunud Lukaku tekitas koheselt Egiptuse vastu viigivärava

15.06

Hein: Hispaania ümber on pärast üllatusviiki suured küsimärgid

15.06

Riigikogu opositsioonil ei õnnestunud Jürgen Ligi umbusaldada Uuendatud

15.06

Californias kukkus alla pommitaja B-52

15.06

Lilliallik: on oluline, et Heino Lipu mälestus elaks noortes edasi

15.06

ETV spordisaade, 15. juuni

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

15.06

Tallinna reaalkooli uus hoone kallines kahe aastaga kolmandiku võrra

15.06

Sõja 1573. päev: Venemaa õhurünnakus Kiievile sai tabamuse ajalooline suurklooster Uuendatud

14.06

Venemaa inimmassi eelis Ukraina ees on hääbumas

15.06

Prantsusmaa presidendivalimiste soosik Bardella lubas Euroopat raputada

15.06

Hansa Grupp müüb bussiäri maha

15.06

Norra kroonprintsessi poeg mõisteti vägistamise eest aastateks vangi

15.06

Roheneemesaared pidasid vastu ja võtsid Hispaanialt viigipunkti Uuendatud

15.06

Kunagise peatoimetaja sõnul koostatakse Putinile ilustatud uudistesaateid

15.06

Võrklaev ja Sõerd ei toetanud rahanduskomisjonis lisaeelarvet Uuendatud

15.06

USA ja Iraan saavutasid esialgse kokkuleppe sõja lõpetamiseks Uuendatud

ilmateade

SPORT

07:06

Hiline värav päästis Uruguayle viigipunkti, Iraan ja Uus-Meremaa ka võrdsed

00:01

Pingilt sekkunud Lukaku tekitas koheselt Egiptuse vastu viigivärava

15.06

Hein: Hispaania ümber on pärast üllatusviiki suured küsimärgid

15.06

Lilliallik: on oluline, et Heino Lipu mälestus elaks noortes edasi

loe: kultuur

15.06

Uus seadus kohustaks voogedastusplatvorme Eesti filmitööstusse investeerima

15.06

Arvustus. Muusika-, sumina- ja tantsupidu

15.06

Aurora Ruus: nüüdismuusika minevikust olevikku

15.06

The Teps avaldas lühialbumi "'Til The End Of The Night"

loe: eeter

15.06

Joosep Värk: ma ei ole revolutsiooni korraldaja

15.06

Villimardikas petab mesilasi ja kannab endas tugevat mürki

15.06

Martin Hook: kirjutamine oli soolevähi ravi ajal kui teraapia

15.06

Paljude öölaulikute arvukus on viimase kümnendi jooksul järsult langenud

Raadiouudised

15.06

Päevakaja (15.06.2026 18:00:00)

15.06

Seaduseelnõu seab voogedastusplatvormidele kohustuse investeerida Eesti filmitööstusesse

15.06

Endised reformierakondlastest rahandusministrid jätsid lisaeelarve poolt hääletamata

15.06

Euroopa Liit alustab liitumisläbirääkimisi Ukraina ja Moldovaga

15.06

Noored laulsid ja tantsisid malevasuve avatuks

15.06

Raadiouudised (15.06.2026 15:00:00)

15.06

Itaalias kasvavad pinged rändeteema ümber

15.06

ELi järgmise pikaajalise eelarve läbirääkimistel vaieldakse kaitsekulude rahastusallikate üle

15.06

Ajutise kaitse saanud põgenike arv Eestis on stabiliseerunud

15.06

Raadiouudised (15.06.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo