Otse kell 10: välispoliitika aastaarutelu riigikogus

Riigikogu on iga-aastaseid välispoliitika debatte pidanud üle 30 aasta. Esimene välispoliitika arutelu toimus riigikogu täiskogus 17. veebruaril 1994.

Väliskomisjoni algatatud arutelul võib iga riigikogu liige esitada ettekandjatele kokku kuni kaks küsimust. Pärast ettekandeid ja küsimuste-vastuste vooru toimuvad läbirääkimised, kus saavad sõna võtta kõik saadikud.

Riigikogu täiskogus toimub täna olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu, kus aastakõnega esinevad välisminister Margus Tsahkna ja väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson. Kell 10 algavat istungit näeb otsepildis ERR-is ja telekanalis ETV2.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: