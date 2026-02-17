Otse kell 10: välispoliitika aastaarutelu riigikogus
Riigikogu täiskogus toimub täna olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu, kus aastakõnega esinevad välisminister Margus Tsahkna ja väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson. Kell 10 algavat istungit näeb otsepildis ERR-is ja telekanalis ETV2.
Väliskomisjoni algatatud arutelul võib iga riigikogu liige esitada ettekandjatele kokku kuni kaks küsimust. Pärast ettekandeid ja küsimuste-vastuste vooru toimuvad läbirääkimised, kus saavad sõna võtta kõik saadikud.
Riigikogu on iga-aastaseid välispoliitika debatte pidanud üle 30 aasta. Esimene välispoliitika arutelu toimus riigikogu täiskogus 17. veebruaril 1994.
