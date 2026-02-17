X!

Soome lahe jääolud on hakanud takistama Vene eksporti

Vene tuumajäämurdja Yakutiya 2025. aasta jaanuaris Peterburi sadamas.
Vene tuumajäämurdja Yakutiya 2025. aasta jaanuaris Peterburi sadamas. Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com / Artem Priakhin
Soome lahe kaudu käiv Venemaa eksport on sealsete keeruliste jääolude tõttu märgatavalt aeglustunud, teatas Vene ärileht Kommersant ettevõtete ja tööstusliitude andmetele viidates.

Vene kaupu vedavate laevade liikumist takistavad peamiselt kaks tegurit. Üks põhjus on sadamakaptenite kehtestatud piirangud navigatsioonile, mis on tingitud jäämurdjate puudusest. Teine põhjus on laevadele kehtestatud kohustuslikud veealused kontrollid, milleks puudub infrastruktuur ja mis on mõnes piirkonnas jääolude tõttu võimatuks muutunud, vahendas Interfax lehes esmaspäeva õhtul avaldatud artiklit.

Kommersanti andmetel teatas Venemaa teraseliit 13. veebruaril transpordiminister Andrei Nikitinile saadetud kirjas piirangutest, mis halvavad liidu sõnul sisuliselt metalltoodete ekspordi Venemaa Loodebasseini meresadamate kaudu.

"Vaatamata ostjate poolt metallurgiatoodete transportimiseks kasutatava laevastiku jääklassile, nõuab jäämurdjate nappus Läänemere basseinis jääklassita laevastike jaoks individuaalseid jäämurdjate eskorte, kusjuures eskort kestab 16–24 tundi," seisab kirjas.

10. veebruaril saadetud kirjas transpordiministeeriumile hindab Venemaa Merekaubasadamate Assotsiatsioon (ASOP) ühe laeva keskmiseks eskort-ajaks sadamasse sisenemiseks 8–12 tundi, kirjutas leht.

ASOP-i kirjas on märgitud, et Peterburi suursadamas ja Ust-Luga sadamas on täiemahuliste sukeldumiskontrollide läbiviimist raske ja praktiliselt võimatu järjepidevalt tagada. Suursaare lähedal asuvas ankrupaigas on tiheda ja kokkusurutud jää tingimustes laevade sukeldumiskontrollid füüsiliselt võimatud.

Kommersanti teatel tarnitakse alumiiniumoksiidi Peterburi suursadama kaudu alumiiniumisulatustehastele, mis töötavad katkematu tsükliga. Alumiiniumiettevõtte Rusal äritoetuse direktor Aleksei Gordõmov teatas oma kirjas transpordiministri asetäitjale Aleksandr Pošivaile, et jäämurdjaabi antakse esmajärjekorras ainult hädas olevatele laevadele, ohtlikku lasti vedavatele laevadele ja regulaarliinidel sõitvatele laevadele, samas kui kuivlastilaevad, sealhulgas alumiiniumoksiidi vedavad laevad, saavad abi viimasena. Gordõmov hoiatas alumiiniumisulatustehaste võimaliku sulgemise eest, kus on juba praegu terav tooraine puudus.

Ettevõtte Esimene Sadamakompanii juht Aleksander Masko teatas 6. veebruaril transpordiministeeriumile saadetud kirjas, et piirangud "võivad viia olulise eksporditoodangu vähenemiseni, isegi selle täieliku peatumiseni", mis hõlmab peamiselt must- ja värvilisi metalle, mineraalväetisi ja muud eksporti.

ASOP taotleb Läänemere jäämurdjate laevastiku tugevdamist ja ajutist moratooriumi kehtestamist mitteohtlike kaupade – konteinerite, metallide, alumiiniumoksiidi, kivisöe, väetiste jne – sukeldumiskontrolli nõuete rakendamisele raskete jääolude korral.

Venemaa Mineraalväetiste Tootjate Assotsiatsioon (RAPU) omakorda taotles 10. veebruaril transpordiministeeriumile saadetud kirjas meetmete väljatöötamist, mis hõlbustaksid jääklassita laevade opereerimist Peterburi ja Ust-Luga sadamates. "Kaubaveoturul saadaolevate jääklassi laevade arv on äärmiselt piiratud," märkis RAPU. "Väetiste laadimise viivitused ekspordiks mõjutavad negatiivselt tootmist."

Venemaa transpordiministeerium teatas väljaandele Kommersant, et jäämurdjate eskordi olukord laevadele oli 16. veebruari seisuga normaalne. Eskorti ootab kuus laeva ja veealuste kontrollidega probleeme pole.

Plaani kohaselt osutavad 2025.–2026. aasta talvehooajal Läänemerel jäämurdmise teenust 11 riikliku ettevõtte Rosmorport jäämurdjat. Lisaks on alates 9. veebruarist antud jäämurdmise kohustus ka föderaalse riigieelarvelise asutuse "Morspaslužba" laevale "Spasatel Karev". Transpordiministeerium on saatnud Soome lahele jäämurdja "Murmansk", mis peaks kohale saabuma 19. veebruaril, teatas ministeerium, lisades, et on palunud Rosatomil suunata tuumajäämurdja Soome lahes laevade eskortimiseks. Ministeerium teatas ka, et töötab välja kava, et vormistada Venemaa Merendusregistri läbiviidavad laevade individuaalsed jäätaluvushinnangud kohustuslikes sadamaeeskirjades, mis võimaldaks teatud madala jääklassiga laevadel jääs liikuda.

Ettevõtete grupp Delo teatas ajalehele, et grupi Läänemere terminalid töötavad tavapäraselt ning kõik Peterburi suursadama, Ust-Luga sadama ja asjaomaste asutuste teenused teevad koostööd, et tagada jäämurdja eskort ning laevade õigeaegne saabumine ja lahkumine. "Praegu ei ole meil ühtegi laeva, mis ootaks jäämurdja eskorti oma kai ääres," teatas grupp.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Interfax

