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Soome kaitsevägi piiras Soome lahe idaosa õhu- ja mereliiklust

Välismaa
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Soome laht
Soome laht Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Välismaa

Soome kaitsevägi kehtestas laupäeva hommikul Soome lahe idaosas ajutised piirangualad õhu- ja mereliiklusele; kaitsevägi teatas sellest sotsiaalmeediaplatvormil X.

Sellest teatas Yle, kelle andmetel on piirang seotud Ukraina kaitsesõjaga Venemaa vastu.

Piirangud kehtisid Kotka lähedal. Yle teatel oli tegemist ettevaatusabinõuga ning enne kella kaheksat hommikul ei olnud Soome poolele ühtegi drooni triivinud.

Lennupiiranguala kehtestati laupäeva varahommikul pärast kella 5 ja kohe pärast seda piirati merealade kasutamist.

Kotka lähistel nähti lendamas ka Soome hävitajaid.

Umbes kella 10 ajal kirjutas Yle, et olukord on läbi.

Venemaa Telegrami meediakanalite teatel korraldas Ukraina sõjavägi 4. juuli varahommikul rünnaku Peterburile, tabades linnas asuvat naftaterminali, vahendas The Kyiv Independent.

Sotsiaalmeediasse postitatud fotodel ja videotel on väidetavalt näha musti suitsu- ja tulepilvi, mis tõusevad linna sadamapiirkonnast, kus asub Venemaa Leningradi oblastis asuv Peterburi naftaterminal.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: BNS

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