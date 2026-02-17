Suri USA kodanikuõiguste aktivist Jesse Jackson

"Meie isa oli teeniv juht – mitte ainult meie perele, vaid ka rõhututele, hääletutele ja tähelepanuta jäetutele kogu maailmas," ütles Jacksoni perekond oma avalduses.

Jackson oli USA mustanahaliste õiguste eestvõitleja ning 1960ndatel aastatel Martin Luther King Jr. lähedane kaasvõitleja. Sõnaosav baptisti pastor kandideeris kahel korral, 1984. ja 1988. aastal USA Demokraatliku Partei presidendikandidaadiks, kuid ei võitnud nominatsiooni.

Jacksonit peetakse 20. ja 21. sajandi üheks kõige mõjukamaks afroameerika aktivistiks.