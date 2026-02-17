X!

Suri USA kodanikuõiguste aktivist Jesse Jackson

Välismaa
Jesse Jackson USA Kapitooliumi ees.
Jesse Jackson USA Kapitooliumi ees. Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS / Evelyn Hockstein
Välismaa

Ameerika Ühendriikide kodanikuõiguste aktivist Jesse Jackson suri 84-aastaselt, teatas tema perekond teisipäeval.

"Meie isa oli teeniv juht – mitte ainult meie perele, vaid ka rõhututele, hääletutele ja tähelepanuta jäetutele kogu maailmas," ütles Jacksoni perekond oma avalduses.

Jackson oli USA mustanahaliste õiguste eestvõitleja ning 1960ndatel aastatel Martin Luther King Jr. lähedane kaasvõitleja. Sõnaosav baptisti pastor kandideeris kahel korral, 1984. ja 1988. aastal USA Demokraatliku Partei presidendikandidaadiks, kuid ei võitnud nominatsiooni.

Jacksonit peetakse 20. ja 21. sajandi üheks kõige mõjukamaks afroameerika aktivistiks.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters

ära maha maga!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

12:50

Ilm lähipäevil soojemaks ei lähe

12:44

Keelenupp. Milline esitäht on lepingus sobilik?

12:42

Spordimuuseumi kogud. Aare Tamme sööst Albertville'i olümpial

12:39

"Meie Erika" kogus avanädalavahetusel üle 13 000 külastuse

12:39

Eesti Laulu finaal pani fännid juubeldama ja Jüri Muttika saali koristama

12:30

Margus Tsahkna: Putin usub, et aeg on tema poolel

12:29

D-vitamiini vaegus suurendab külmatunnet

12:25

Raadiouudised (17.02.2026 12:00:00)

12:21

Arvustus. Cecilia pakub debüütalbumiga tasakaalu viinapudeli-tränale

12:10

Suri USA kodanikuõiguste aktivist Jesse Jackson

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

16.02

USA peaprokurör avaldas Epsteini toimikutes märgitud 300 kuulsuse nimed

16.02

Tööandjad ja ametiühingud jõudsid alampalga küsimuses kokkuleppele

15.02

Sõja 1453. päev: Ukraina ründas Moskvat päevasel ajal droonidega

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

16.02

Isamaa Tartu fraktsioon arvab Kris Kärneri enda ridadest välja Uuendatud

08:50

Ida-Viru kutsekooli õpilastest viiendik ei taha eesti keelt õppida Uuendatud

09:26

Autoromu registrist kustutamise lõiv tõuseb 2027. aastast 800 eurole Uuendatud

16.02

Riia palsami tootja on pankroti äärel

08:29

Soome lahe jääolud on hakanud takistama Vene eksporti

07:39

Saksamaa on raskustes Leetu saadetavasse brigaadi sõdurite leidmisega

ilmateade

loe: sport

12:42

Spordimuuseumi kogud. Aare Tamme sööst Albertville'i olümpial

11:59

Maandumisel punkte kaotanud Ilves: alati peab üks paganama asi olema!

11:52

TÄNA OTSE | Soliidse hüppe teinud Ilves läheb suusarajale kuuendana Uuendatud

11:37

FOTOD | Eesti freestyle-suusatajad tegid Livigno rennis trenni

loe: kultuur

12:44

Keelenupp. Milline esitäht on lepingus sobilik?

12:39

"Meie Erika" kogus avanädalavahetusel üle 13 000 külastuse

12:21

Arvustus. Cecilia pakub debüütalbumiga tasakaalu viinapudeli-tränale

11:15

Headreadi raamatuaasta blogi: Triin Soometsa "Jäälind"

loe: eeter

12:39

Eesti Laulu finaal pani fännid juubeldama ja Jüri Muttika saali koristama

12:09

Lühinägevus levib maailmas epideemiliselt ja algab sageli juba koolieas

10:19

Kaspar Wang: Hiina uusaastal kingitakse lastele taskuraha

08:00

Rasmus Puur: Vanilla Ninja ei ole süüdi, et rahvas neid võitjaks valis

Raadiouudised

09:20

Raadiouudised (17.02.2026 09:00:00)

16.02

Päevakaja (16.02.2026 18:00:00)

16.02

Üraskeid jääb Lõuna-Eestis üha vähemaks

16.02

Kapten: Botnica jaoks on tegu kõige keerulisema talvega

16.02

Tööandjad nõustusid viimaks alampalgas kokku leppima

16.02

Hinnad tõusid jaanuaris ligi neli protsenti

16.02

Norra konservatiivid hääletasid partei üldkogul napilt varandusmaksu kaotamise poolt

16.02

Raadiouudised (16.02.2026 15:00:00)

16.02

Mullu said investeerimiskelmid kätte 6,3 miljonit eurot

16.02

Kersti Kaljulaidi sõnul võiks lastehoiusüsteem arvestada ka hilisemate tööaegadega

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo