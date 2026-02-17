X!

Peterburi lähedal varises kokku Vene sõjaväepolitsei hoone

Välismaa
Peterburi lähedal varises kokku Vene sõjaväepolitsei hoone
Peterburi lähedal varises kokku Vene sõjaväepolitsei hoone Autor/allikas: SCANPIX/AFP/OLGA MALTSEVA
Välismaa

Peterburi lähistel asuva sõjaväebaasi territooriumil varises teisipäeval kokku Vene sõjaväepolitsei hoone, teatas kohalik kuberner.

"Andsin julgeolekujõududele korralduse abistada sõjaväelasi rusude koristamisel ja kannatanute päästmisel pärast sõjaväepolitsei hoone varingut Sertolovos asuva sõjaväeosa territooriumil," ütles kuberner Aleksandr Drozdenko.

"Intsidendi põhjuseid uuritakse," lisas Drozdenko.

Sertolovo on Venemaa suuruselt teise linna Peterburi lähistel asuv väike asula.

Kohalik meediaväljaanne 47news teatas päästeteenistustele viidates, et intsidendis hukkus kolm inimest. Väljaande teatel põhjustas varingu plahvatus.

Alates ligi neli aastat tagasi alanud Ukraina-vastasest agressioonisõjast on Venemaad regulaarselt tabanud sabotaažirünnakud sõjaväebaaside ja tsiviiltaristu vastu.

Gaasilekked on Venemaa nõukogudeaegsetes hoonetes sagedane plahvatuste põhjus, kuid võimud ei andnud kohe teada, kas see ka seekord põhjuseks oli.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

