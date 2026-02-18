X!

Stellantis toob Euroopas tagasi diiselmootorid

Stellantise mudelid
Stellantise mudelid Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Phil Noble
Maailma suuruselt neljas autotootja Stellantis on asunud ellu viima strateegilist pööret – alates 2025. aasta lõpust on autotootja hakanud Euroopa turule tagasi tooma oma mudelite diiselversioone.

Reuters märgib, et muudatus toimub ajal, mil elektriautode müük on jäänud ootustele alla. Samuti leevendab Euroopa oma süsinikuheite vähendamise eesmärke, mis võimaldab sisepõlemismootoritel kauem turul püsida.

Ka Stellantise põhiturg USA on elektriautode kursilt taganemas. President Donald Trumpi administratsioon lükkas sel nädalal teadusliku järelduse, mille kohaselt ohustavad kasvuhoonegaasid inimeste tervist, ning tühistas sõiduautode ja veokite seatud heitgaasinõuded.

"Oleme otsustanud hoida diiselmootoreid oma tootevalikus ja teatud juhtudel valikut isegi laiendada," teatas ettevõte Reutersile. "Stellantise eesmärk on kasvada, mistõttu keskendume klientide nõudlusele."

Veel 2015. aastal moodustasid diiselautod vähemalt 50 protsenti Euroopa uute autode müügist, kuid nende osakaal hakkas langema pärast toonast Dieselgate'i skandaali. Euroopa autotootjate liidu ACEA andmetel moodustasid diiselautod 2025. aastal vaid 7,7 protsenti uute autode müügist, samas kui täiselektriliste autode osakaal oli 19,5 protsenti.

Paljud autotootjad on diiselmootoritest täielikult loobunud ning ka Stellantis ise pakub praegu vaid üksikuid mudeleid võrreldes viie aasta taguse ajaga, mil neid oli kümneid.

Oluline on aga asjaolu, et diiselautode turul ei võistle Hiina konkurendid, kes on spetsialiseerunud elektriautodele. Samuti on diiselmudelid oluliselt odavamad kui täiselektrilised autod, andes tootjale konkurentsieelise.

Stellantis teatas eelmisel nädalal 22,2 miljardi euro suurusest mahakandmisest ning elektriautode tootmise ambitsioonide kärpimisest. Ettevõtte aktsia langes madalaimale tasemele pärast grupi moodustamist 2021. aastal. Varasemalt plaanis Stellantis, et 2030. aastaks on 100 protsenti Euroopa ja 50 protsenti USA müügist täiselektriline, kuid nõudlus mõlemal turul on jäänud loodetust väiksemaks.

USA turuosa taastamiseks on ettevõte juba tagasi toonud populaarsed sisepõlemismootoriga mudelid nagu Jeep Cherokee. Euroopas on Reutersi andmetel taas saadaval diiselversioonid järgmistest mudelitest: Opel Astra ja Opel Combo, Peugeot Rifter ja Citroën Berlingo.

Lisaks jätkatakse püsiva nõudluse tõttu diiselmootoriga luksusmaasturite DS7, Alfa Romeo Tonale ja Stelvio ning sedaan Giulia tootmist.

Veebikeskkonna CarGurus andmed näitavad, et näiteks Suurbritannias on uute diiselmudelite koguarv langenud 167-lt (2020. aastal) 57-le (2025. aastal).

"Kui vaadata diiselautode üldist suunda, siis Stellantis näib praegu ujuvat vastuvoolu," ütles CarGuruse Ühendkuningriigi toimetusjuht Chris Knapman. Ta lisas, et diisel on endiselt mõistlik valik ostjatele, kes sõidavad pikki vahemaid ilma tankimata või vajavad haagise vedamiseks suuremat jõudu.

"Hiina brändid sisenevad turule paljude uute elektriautode ja pistikhübriididega. Kui oled Euroopa kaubamärk ja soovid end eristada, siis diisel on valdkond, kus sul võib olla nende ees konkurentsieelis," märkis Knapman.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Reuters

