Otse: riigikogus räägivad eksperdid ülekaalu mõjust inimesele ja ühiskonnale

Riigikogus toimub kolmapäeval konverents "Ülekaalu mõjud inimesele ja ühiskonnale", mida saab jälgida ka ERR-i vahendusel otsepildis.

Konverentsi modereerib sotsiaalkomisjoni esimees Signe Riisalo, kelle sõnul on ülekaal ja rasvumine kasvava mõjuga rahvatervise, majanduse ja ühiskonna probleem.

"Tuleb leida võimalused, kuidas ennetuse, ravi ja poliitikakujundamise kaudu olukorda parandada. Saamegi neid nüüd oma ala parimate ekspertide abil kaardistada," sõnas ta.

Konverentsi korraldab riigikogu sotsiaalkomisjon koostöös Eesti kaaluravi seltsi ja ravimitootjate liiduga.

Päevakava

9.05 – 9.10 Patsiendilood (videod)

Lühiloengud

9.10 – 9.30 Rasvumine kui tervise probleem – Kristel Ehala-Aleksejev, TÜK meestekliiniku üldarst-toitumisterapeut

9.30 – 9.45 Ülekaalulisuse majanduslik ja sotsiaalne mõju, Rainer Reile, TAI

9.45 – 10 Kaalutõusu psühholoogilised põhjused – Uku Vainik, TÜ psühholoogia instituudi käitumisgeneetika professor

10 – 10.15 Tervislik eluviis ja ennetusstrateegiad – Taavi Tillmann, TÜ rahvatervise kaasprofessor

10.15 – 10.30 Tõenduspõhised sekkumised rasvumise ravis – Vallo Volke, endokrinoloog, Lääne-Tallinna Keskhaigla ülemarst

10.30 – 10.45 Paus

10.45 – 11.55 Paneelarutelu. Osalevad riigikogu sotsiaalkomisjoni liige Eero Merilind ja konverentsi esinejad Kristel Ehala-Aleksejev, Rainer Reile, Uku Vainik, Taavi Tillmann, Vallo Volke ning arutelu modereerib riigikogu sotsiaalkomisjoni liige Irja Lutsar.

12 Lõppsõna