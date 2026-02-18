Prantsusmaa saadab Rootsi lennukikandja

Rootsi rahvusringhääling SVT teatas, et järgmisel nädalal jõuab Malmö sadamasse Prantsusmaa lennukikandja Charles de Gaulle.

Lennukikandja Charles de Gaulle peaks jõudma Malmösse järgmise nädala kolmapäeval, 25. veebruaril, vahendas SVT.

Lennukikandja külastab Rootsit Prantsusmaa juhitud õppuse Orion26 raames.

"See süvendab liitlaste koostööd ja tugevdab meie ühiseid võimeid sellistes valdkondades nagu mereväe lahingutegevus ja õhutõrje," teatas Rootsi kaitseminister Pal Jonson.

Prantsusmaa mereväe lipulaev Charles de Gaulle ehitati aastatel 1989–2000. Tuumajõul töötav laev on praegu Prantsusmaa ainuke lennukikandja. Ligi 260 meetri pikkune lennukikandja on nime saanud Prantsusmaa viienda vabariigi looja president Charles de Gaulle'i järgi.