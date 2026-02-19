X!

Harju maakohus mõistis Iisraeli kodaniku FSB heaks luuramises süüdi

Anatoly Privalov
Harju maakohus mõistis Narvas elanud Iisraeli kodaniku Anatoly Privalovi süüdi Eesti Vabariigi vastases tegevuses, mis seisnes Venemaa julgeolekuteenistuse FSB heaks luuramises ning karistas teda kuue aasta ja kuue kuu pikkuse vangistusega.

Karistusaja hulka arvatakse eelvangistuses viibitud aeg ja vangistuse alguseks loetakse kahtlustatavana kinnipidamise päev 12. oktoober 2025.

Süüdistuse järgi lõi 50-aastane Privalov juba 2016. aastal suhte FSB ja FSB ohvitseridega ning asus toetama nende Eesti Vabariigi julgeoleku vastu suunatud tegevust. Selline tegevus kestis kohtu sõnul kuni Privalovi kinnipidamiseni 2025. aastal ehk kokku ligi 10 aastat.

Kohus tutvus kriminaaltoimikuga ja jõudis seisukohale, et kokkuleppes kirjeldatud sündmused leidsid aset ning Anatoly Privalovi tegudele on antud kokkuleppes õige karistusõiguslik hinnang. Kohus nõustus ka karistuse liigi ja määraga, kuna see vastab süüdistatava süü suurusele.

Menetluskuludena tuleb Privalovil tasuda sundraha 2215 eurot.

Privalov ise osales kohtuistungil videosilla vahendusel Tallinna vanglast. 

Äriregistri andmetel on Privalov tegelik kasusaaja Sillamäel tegutsevas ettevõttes Ofala OÜ, mille põhitegevusala on kaubavedu maanteel. 2024. aasta majandusaasta aruande järgi oli ettevõtte müügitulu napp 7163 eurot. Samuti oli Privalov Sillamäel hooneühistu Beenuar liige, kuid tegelikult elas ta Narvas.

Toimetaja: Märten Hallismaa

