X!

Kagupiirile tuleb ligi 40-kilomeetrine tankitõrjekraav

uudised
Foto: ERR
uudised

Kagupiirile kaevatakse järgneva kahe aasta jooksul ligi 40 kilomeetri pikkune tankitõrjekraav, mis on osa Balti kaitsevööndi Eestisse plaanitavast kaitserajatisest.

Eesti idapiiril on lahti läinud suur piirikaitserajatiste ehitamine. Kui Meremäe lähistel asuvas Vinski külas kaevati piirile poole kilomeetri pikkune tankitõrjekraav väljaspoole viivitusaeda, siis edaspidi kaevatakse tankitõrjekraavid viivitusaiast sissepoole, mille juurde paigaldatakse ka draakonihambad ja lõiketraat.

"Kuna Kirde-Eestis on meil olemas hea looduslik tõke Narva jõe näol ja idas Peipsi järv, siis Kagu-Eestis, et vastast peatada, on plaanis rajada 40 kilomeetrit tankitõrjekraavi. Ehk kogu piiri ulatuses, kus seda on vaja. Kus soised lõigud, sinna ei ole vaja, sest sinna ei saa ka tehnikaga. 2027. aasta lõpuks peaks meil valmis olema 40 pluss kilomeetrit tankitõrjekraavi. Ning samuti ligi 600 punkrit, kas juba maasse kaevatud või vähemalt ladustatud võimalikult lähedale originaalsetesse kohtadesse," lausus kaitseväe peastaabi pioneeriinspektor kolonelleitnant Ainar Afanasjev.

Kaitsevöönd plaanitakse rajada idapiirile ligi 100 kilomeetri pikkusena ja maismaapiirist umbes 40 kilomeetri laiusele alale.

"Jooksval aastal on plaanis rajada kaks tugipunkti: üks Kirde-Eestis, teine Kagu-Eestis, mis koosneb  kuni 14 punkrist, mis paigutatakse maastikule täiendavalt siinkandis (Kagu-Eestis). Jooksval aastal on plaanis rajada ka ladustamisalad. Praegu kõik tõkestusmaterjalid on eelladustamisaladel, aga sel aastal teostame transpordi ladustamisaladele, et need tõkestusmaterjalid oleksid tugipunktidele võimalikult lähedal," ütles RKIK-i hangete osakonna projektijuht Armin Siilivask.

Toimetaja: Marko Tooming

arvo pärt 90

spordipidu

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

04:23

Plaanitav seadusemuudatus edendab alkoholi e-müüki

15.09

Norra - Iisrael MM-valikmängu tulud lähevad Gaza abistamiseks

15.09

Kasahhid ja usbekid näitasid poksi MM-il teistele koha kätte

15.09

EM-i parimaks mängijaks valiti Schröder ja parimaks treeneriks Ataman

15.09

Karelson peab esimest korda enne võistlust kaalu langetama Uuendatud

15.09

Duplantis lõpetas kergejõustiku MM-i õhtu maailmarekordiga Uuendatud

15.09

Heiki Nabi MM-i eel: tähtis on kohe alguses käima saada Uuendatud

15.09

Meeste maraton lõppes fotofinišiga, Nurme sai 51. koha Uuendatud

15.09

Mülla ei pääsenud Tokyo MM-il teivashüppes lõppvõistlusele Uuendatud

15.09

Tsahkna: uus sanktsioonide pakett Venemaale tuleb tugev

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

laulu- ja tantsupidu

Loetumad uudised

15.09

Kiiev: Ukraina hävitas 40 miljonit dollarit maksva Vene õhutõrjesüsteemi Uuendatud

15.09

Pärast Primorski sadama rünnakut seisavad kümned varitankerid Soome lahel ankrus

15.09

Duplantis lõpetas kergejõustiku MM-i õhtu maailmarekordiga Uuendatud

15.09

Kuberner: Kirki tapmises kahtlustatav ei tee võimudega koostööd

15.09

Kristin Lätt paneb sportlaskarjääri määramata ajaks pausile

15.09

Taro tegi terroripropaganda jälgimise karistamise teemal kannapöörde

15.09

Valgevene teatel saabusid õppust Zapad vaatlema USA sõjaväelased

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

15.09

Õpetajate palgakorralduse muutmist pidurdavad harjumused ja umbusk

15.09

A. Le Coq ostab Värska Originaali

ilmateade

loe: sport

15.09

Norra - Iisrael MM-valikmängu tulud lähevad Gaza abistamiseks

15.09

Kasahhid ja usbekid näitasid poksi MM-il teistele koha kätte

15.09

EM-i parimaks mängijaks valiti Schröder ja parimaks treeneriks Ataman

15.09

Karelson peab esimest korda enne võistlust kaalu langetama Uuendatud

loe: kultuur

15.09

Pärnu rahvusvahelisel ooperimuusika festivalil tuuakse lavale Francesco Cilea ooper

15.09

Ugala 106. hooaja avas Ameerika draama "Taeva kingitus"

15.09

Rakvere teatris esietendus tõestisündinud lool põhinev "Elevantmees"

15.09

Johan Elm: dilemma sügava kunsti ja meelelahutuse vahel tuleb mõnikord ikka pähe

loe: eeter

15.09

Uus dokumentaalsari seab Ida-Virumaa paari silmitsi sõjaga Ukrainas

15.09

Üle 50 aasta abielus olnud Evi ja René Eespere: kõige olulisem on täielik sõprus

15.09

Johan Elm: dilemma sügava kunsti ja meelelahutuse vahel tuleb mõnikord ikka pähe

15.09

Grete Lõbu: ekraanil olemine on teletöö ebameeldivaim osa

Raadiouudised

15.09

TALO soovib jätkuvalt kultuuritöötajate miinimumpalga tõusu 2065 euroni

15.09

Päevakaja (15.09.2025 18:00:00)

15.09

Taro tegi terrorismipropaganda jälgimise karistamise teemal kannapöörde

15.09

Kahanev sündide arv tõstatab küsimuse väiksemate sünnitusosakondade kestlikkusest

15.09

Turismiviisade teema ei pruugi jõuda Euroopa Liidu uude sanktsioonide paketti

15.09

Soome joogitootjale Olvi kuuluv A. Le Coq ostab Värska Originaali

15.09

Raadiouudised (15.09.2025 15:00:00)

15.09

Teisipäev tuleb sajune

15.09

Raadiouudised (15.09.2025 12:00:00)

15.09

USA ja Hiina arutavad tollimakse ning Tiktoki saatust

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo