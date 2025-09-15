Kagupiirile tuleb ligi 40-kilomeetrine tankitõrjekraav

Eesti idapiiril on lahti läinud suur piirikaitserajatiste ehitamine. Kui Meremäe lähistel asuvas Vinski külas kaevati piirile poole kilomeetri pikkune tankitõrjekraav väljaspoole viivitusaeda, siis edaspidi kaevatakse tankitõrjekraavid viivitusaiast sissepoole, mille juurde paigaldatakse ka draakonihambad ja lõiketraat.

"Kuna Kirde-Eestis on meil olemas hea looduslik tõke Narva jõe näol ja idas Peipsi järv, siis Kagu-Eestis, et vastast peatada, on plaanis rajada 40 kilomeetrit tankitõrjekraavi. Ehk kogu piiri ulatuses, kus seda on vaja. Kus soised lõigud, sinna ei ole vaja, sest sinna ei saa ka tehnikaga. 2027. aasta lõpuks peaks meil valmis olema 40 pluss kilomeetrit tankitõrjekraavi. Ning samuti ligi 600 punkrit, kas juba maasse kaevatud või vähemalt ladustatud võimalikult lähedale originaalsetesse kohtadesse," lausus kaitseväe peastaabi pioneeriinspektor kolonelleitnant Ainar Afanasjev.

Kaitsevöönd plaanitakse rajada idapiirile ligi 100 kilomeetri pikkusena ja maismaapiirist umbes 40 kilomeetri laiusele alale.

"Jooksval aastal on plaanis rajada kaks tugipunkti: üks Kirde-Eestis, teine Kagu-Eestis, mis koosneb kuni 14 punkrist, mis paigutatakse maastikule täiendavalt siinkandis (Kagu-Eestis). Jooksval aastal on plaanis rajada ka ladustamisalad. Praegu kõik tõkestusmaterjalid on eelladustamisaladel, aga sel aastal teostame transpordi ladustamisaladele, et need tõkestusmaterjalid oleksid tugipunktidele võimalikult lähedal," ütles RKIK-i hangete osakonna projektijuht Armin Siilivask.