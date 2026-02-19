X!

Meedia: USA plaanib rajada Gaza sektorisse suure sõjaväebaasi

Sõjast laastatud Gaza sektor
Sõjast laastatud Gaza sektor Autor/allikas: SCANPIX/AFP/OMAR AL-QATTAA
Ajaleht The Guardian teatas, et Donald Trumpi administratsioon plaanib rajada Gaza sektorisse sõjaväebaasi, mis on mõeldud viiele tuhandele sõdurile.

Baas peaks kerkima Gaza lõunaossa ja see hakkaks mahutama Trumpi rahunõukogu loodud rahvusvahelise stabiliseerimisjõu (ISF) sõdureid. 

Baas hõlmaks umbes 140 hektari suurust ala ning seal paikneksid vaatetornid, lasketiirud ja sõjavarustuse hoiuruumid. Pole selge, kellele kuulub maa, kuhu sõjaväekompleks rajatakse. Samas suur osa Lõuna-Gazast on praegu Iisraeli kontrolli all, palestiinlased on oma kodudest välja aetud. 

Palestiina-Kanada advokaadi Diana Buttu sõnul kujutab valitsuse loata Palestiina maale rajatud sõjaväebaas endast okupatsiooni. "Kelle loa nad said selle sõjaväebaasi ehitamiseks?" uuris Buttu.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Guardian

