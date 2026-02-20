Kaitseväe taustaga riigikogu liikmed soovivad Eestisse sõjaväekohut

Eelmisel nädalal kiideti komisjonis opositsiooni toel heaks ka ettepanek lisada see säte loodavasse tsiviilkriisi ja riigikaitseseadusesse. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta leiab aga, et sellist dubleerivat süsteemi pole tarvis ning see oleks ka põhiseaduse vastane.

Johannes Voltri