Kaitseväe taustaga riigikogu liikmed soovivad Eestisse sõjaväekohut
Riigikogu riigikaitsekomisjoni kaitseväe taustaga liikmed arvavad, et Eesti kohtusüsteemi peaks lisanduma eraldi riigikaitsekohus, mis asuks tegutsema sõjaseisukorra ajal.
Eelmisel nädalal kiideti komisjonis opositsiooni toel heaks ka ettepanek lisada see säte loodavasse tsiviilkriisi ja riigikaitseseadusesse. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta leiab aga, et sellist dubleerivat süsteemi pole tarvis ning see oleks ka põhiseaduse vastane.
Johannes Voltri