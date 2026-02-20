X!

Bonnieri preemia võitis Madis Hindre Eesti Ekspressist

Madis Hindre
Rootsi meediakontsern Bonnier ja ajaleht Äripäev avalikustasid täna toimunud pidulikul üritusel 2025. aasta uuriva ajakirjanduse auhinna ehk Bonnieri preemia võitja, kelleks on Madis Hindre Eesti Ekspressist.

Hindre sai Bonnieri preemia Eesti Ekspressis ilmunud artiklisarjaga numbrituvastuskaamerate võrgustikust: 23. aprillil ilmunud artikliga "Andmebaas, millest ei teadnud ka peaminister: kaamerad salvestavad iga kuu 20 miljonit autonumbrit", 8. mail ilmunud artikliga ""See oli katseprojekt" Politsei otsis Hiinast toodud näotuvastussüsteemiga Tallinnas kurjategijaid" ja 8. oktoobril ilmunud artikliga "Politseijuht Egert Belitšev: inimesed hakkavad ise tänavale kukkumiskaameraid soovima".

Võitja kuulutas välja Rootsi meediakontserni esindaja Hans Jacob Bonnier.

Bonnieri preemia nominendid olid ka Martin Laine, Marta Vunš ja Mari-Liis Somelar Eesti Ekspressis ilmunud artiklisarjaga Vene mõjutustegevusest: 21. mail ilmunud artiklitega "Kremli raha voolab sanktsioonidest hoolimata Eesti mõjuagentide taskusse" ja "Abikaasa kirjad avavad riigireetmises süüdistatud naise tegeliku mõttemaailma", 22. mail ilmunud artiklitega "Vandeadvokaadid said teada, et palk tuleb Venemaalt… ning jätkasid tööga" ja "Kremli infomuula pereäri saladus: seda nuumab nii Eesti kui Venemaa maksumaksja", 27. mail ilmunud artikliga "Kes on Kremli palgal? 10 olulisimat paljastust Eesti kohta Vene luurefondi salajastest kirjadest" ja 2. juunil ilmunud artikliga "Me kujundame Eesti noortes teistsugust arusaama Venemaast".

Samuti oli nominet Marge Ugezene Äripäevas ilmunud artiklisarjaga JMV autoärist Coop Panga rahaga: 30. juunil ilmunud artikliga "JMV autoäri Coop Panga rahaga: probleemsed automüüjad võlusid panga ära", 17. juulil ilmunud artikliga "Panga lekkinud kirjavahetus: Coopi töötajad otsisid salapärase aktsionäri soovil Tšehhi autoskeemile raha" ja 20. novembril ilmunud artikliga "JMV kliendid hulbivad maksusupi see".

Toimetaja: Mari Peegel

