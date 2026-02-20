X!

Plaanis on anda abipolitseinikele õigus peatada sõidukeid ka eraautost

Eesti
Abipolitseinikud
Abipolitseinikud Autor/allikas: Reelika Riimand/PPA
Eesti

Töös eelnõu järgi saaksid teise ja kolmanda astme abipolitseinikud õiguse peatada sõiduki eravärvides autost nüüd ka iseseisvalt tegutsedes. Praegu ei tohi nad seda ilma politseiametnikuta teha.

Neljapäeval läks kooskõlastusringile abipolitseiniku seaduse eelnõu, millega plaanib siseministeerium abipolitseinikke laiemalt rakendada ning neid ka paremini välja õpetada. Muu hulgas saaksid ka teise ja kolmanda astme abipolitseinikud õiguse erandjuhul sundpeatada sõiduk eravärvides autost, kandmata vormiriietust ning ilma politseiametniku kohalolu ja korralduseta.

Siseministeeriumi kriminaal- ja korrakaitsepoliitika nõuniku Nurmely Mitrahovitši sõnul ei tähenda muudatus, et kõik abipolitseinikud hakkavad seda võimalust kasutama.

"Nii need abipolitseinikud, kes tegutsevad koos politseiametnikuga või ka iseseisvalt, tegutsevad alati politsei juhendamisel, politsei kaasamisel," rõhutas Mitrahovitš. "Ei saa olla, et ma täna mõtlen, et ilus ilm ning lähen ja hakkan siin ise midagi toimetama. Nad alati saavad oma ülesande politseilt," ütles ta.

Enamasti teeb politsei liiklusjärelevalvet avalikult ehk politseivärvides alarmsõidukiga, kuid liiklusseadus lubab seda teha ka varjatult ehk erasõidukiga.

"Vahel võib vaja olla kombineeritud liiklusjärelevalvet, kus üks sõiduk on eravärvides. Näiteks vaatab, kas keegi räägib mobiiltelefoniga linnas, mida tegelikult teha ei tohi, ja natuke eemal on politseivärvides sõiduk, mis ta kinni peab. Nüüd abipolitseinikele see võimalus ja õigus antakse," sõnas Mitrahovitš.

Tema sõnul tegutseb Eestis praegu ligi 1300 abipolitseinikku, kellest neljandik ehk umbes 300 tohib iseseisvalt tegutseda.

Samuti saaksid valmiva seaduse järgi abipolitseinikud määrata inimese joovet kohapeal lisaks indikaatorvahendile ka tõendusliku alkomeetriga – nii üksi kui ka koos politseinikuga. Praegu puudub abipolitseinikul igasugune õigus mõõta joovet täpsema alkomeetriga, ka koos politseiametnikuga. Mitrahovitši sõnul hakataksegi neid seepärast paremini välja õpetama. Praegu on abipolitseiniku esmane õpe kuni 40 akadeemilist tundi.

"See sisaldab natukene praktilist harjutust ja teoreetilist poolt – tulevikus mahud suurenevad," ütles Mitrahovitš. Sisekaitseakadeemia hakkab õpet abipolitseinikele pakkuma. "Nad saavad rohkem teadmisi ja oskusi, aga eelkõige praktilist harjutamist," kirjeldas ta.

Siseministeerium saatis abipolitseiniku seaduseelnõu ringile ka juba läinud septembris, kuid siis justiitsministeerium seda ei kooskõlastanud. Eelnõus ei olnud toona tasakaalus abipolitseinikuks kandideerija tausta kontrollimine ja inimese privaatsus, ütles justiitsministeeriumi õiguspoliitika asekantsler Heddi Lutterus.

"Tuleb vaadata, et me inimeste taustakontrolliga liiga ulatuslikult ei sekkuks nende eraellu – ja sel põhjusel me eelmisel aastal tõstatasimegi küsimused, kui palju andmeid ja millistest allikatest on vaja inimese kohta teada selleks, et veenduda, et ta sobib abipolitseinikuks," selgitas Lutterus. "Näiteks, kas on vaja kontrollida abipolitseinikuks kandideerija lähedaste andmeid või mida tähendaks sotsiaalmeedia andmete kontroll," sõnas ta.

Lutterus ütles, et loodetavasti on nende kriitika eelnõu uues versioonis arvesse võetud, lisades, et justiitsministeerium ei ole veel jõudnud sellega tutvuda.

Toimetaja: Mari Peegel

ära maha maga

kuulamissoovitus

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

16:43

Dale-Skjevdali kullavõit oli ajaloolise tähtsusega

16:42

Plaanis on anda abipolitseinikele õigus peatada sõidukeid ka eraautost

16:30

WSJ: Xi üritab puhastuste abil kindlustada võimu armee üle

16:29

Galerii: aasta pressifoto tiitli võitis Stanislav Moškovi foto nunn Filaretast

16:15

Tallinna Sadama planeeringu vastuvõtmine lükkus edasi

16:15

Iluuisutamise olümpiavõitja: olen alati näljane rohkema järele

16:06

Paavo Nõgene lahkub mais Tallinki juhi kohalt

16:01

Ühisstardist sõit kujunes Dale-Skjevdali triumfiks Uuendatud

16:00

Uue muusika reede: U2, Lana Del Rey, SZA, Moby, Inger

15:52

Sinijärve raamatusoovitused: Kristi Küppari "Viimane lusikas" on lõbus lugu

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

00:22

Petrõkina saavutas ilusa olümpiadebüüdi krooniks seitsmenda koha Uuendatud

19.02

Kelly Sildaru jäi rennisõidus esimesena lõppvõistluselt välja Uuendatud

14:16

TÄNA OTSE | Kolmandana edasi jõudnud Henry Sildaru võistleb rennisõidu finaalis Uuendatud

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

19.02

Kaupmeeste hirm: kas septembris rakenduv nõue sunnib osa kaupa hävitama?

12:55

Venemaa on Ukrainasse sõdima värvanud üle tuhande keenialase Uuendatud

19.02

Briti politsei pidas kinni endise prints Andrew' Uuendatud

10:04

Kallas koostas Venemaalt nõutavate järeleandmiste nimekirja

19.02

Eestis on Rail Balticu raudtee kilomeetri hind mitu miljonit Lätist odavam

19.02

Taani pidas kinni Venemaalt tulnud konteinerlaeva

ilmateade

loe: sport

16:43

Dale-Skjevdali kullavõit oli ajaloolise tähtsusega

16:15

Iluuisutamise olümpiavõitja: olen alati näljane rohkema järele

16:01

Ühisstardist sõit kujunes Dale-Skjevdali triumfiks Uuendatud

15:09

Pekingis pronksiga piirdunud sakslanna sõitis Livignos kindlalt kullale

loe: kultuur

16:00

Uue muusika reede: U2, Lana Del Rey, SZA, Moby, Inger

15:52

Sinijärve raamatusoovitused: Kristi Küppari "Viimane lusikas" on lõbus lugu

15:37

Vallo Kirs: headust on meie ümber täpselt nii palju, kui palju me seda ise loome

15:07

Galerii: arhitektuurimuuseumi uuel näitusel astuvad eri põlvkondade naissisearhitektid dialoogi

loe: eeter

14:56

Raadioteatris esietendub ajalooline helirännak "Sõsarkond"

13:18

Vanilla Ninja manager: mu töös on palju inimeste heatahtlikku mõjutamist

12:04

Zooloog: koidest vabanemiseks tuleb riided ja kuivained korduvalt külmutada

10:09

Pärn-Valdoja: Valérie Perrini teostes saavad kokku elegants ja põnevus

Raadiouudised

15:35

Raadiouudised (20.02.2026 15:00:00)

12:45

Kaitseväe taustaga riigikogu liikmed soovivad Eestisse sõjaväekohut

12:40

Kohus jättis Tartu hoiu-laenuühistu saneerimismenetluse algatamata

12:35

Ilm läheb lähipäevil pehmemaks

12:20

Raadiouudised (20.02.2026 12:00:00)

09:55

Narva volikogu kinnitas 134 miljoni eurose linnaeelarve

09:55

Hispaania asub uurima sotsiaalmeediaplatvormide tegevust

09:55

Õhutemperatuur kerkib saartel kohati ühe plusskraadini

09:55

Kantar Emor: veebruaris kasvas toetus sotsiaaldemokraatidele

09:20

Raadiouudised (20.02.2026 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo