Liikmesriigid hoiatasid Brüsselit EL-i töökohtade arvu suurendamise eest

Euroopa Liidu lipp.
Euroopa Liidu lipp. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Üheksa Euroopa Liidu 27 liikmesriigist, sealhulgas Saksamaa, on uute eelarveläbirääkimiste raames vastu bloki täitevvõimu taotlusele luua juurde 2500 uut töökohta, selgub reedel uudisteagentuuri AFP käsutusse sattunud kirjast.

Brüsseli esitatud kahe triljoni euro suurune eelarveettepanek aastateks 2028–2034 näeb ette uute ametikohtade loomise Euroopa Liidu juhtinstitutsioonidesse, kus praegu töötab ligikaudu 51 000 inimest.

Kuid ühiskirjas, mille eestvedajaks on fiskaalselt konservatiivne Austria, kritiseeriti kavandatud suurendamist, leides, et see on vastuolus seatud tõhususe, vaoshoituse ja reformide eesmärkidega.

Teised allakirjutanud on Tšehhi, Taani, Eesti, Soome, Läti, Holland, Saksamaa ja Rootsi.

Euroopa Komisjoni pressiesindaja Balazs Ujvari sõnul on uusi töökohti vaja, et täita "võimekuse lünk".

"On rohkem tööd, rohkem täitmist vajavaid ülesandeid, kuid mitte rohkem töötajaid. Just seda lünka me uue eelarveettepanekuga sulgeda püüamegi," väitis pressiesindaja.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

