Spaade täituvus koolivaheajal on võrdne mullusega

Pärnu spaajuhtide sõnul on eestlaste huvi tuleval nädalal algavaks koolivaheajaks spaapuhkuse vastu suur ja broneeringuid tehakse palju. Samas vabu tube veel jagub. Koolivaheaja nädalal on täitumus eelmise aastaga võrreldes sama või kõrgemgi.

"Täitumuse vaates võiks öelda, et meil on päris kenasti. Broneeringuid on üsna palju ja mõned vabad kohad veel on, aga kui võrrelda eelmise aastaga, siis tuleb tõdeda, et see aasta on natuke paremini," ütles Wasa Resort spaahotelli juht Indrek Ilves.

"Tegelikult ei saa kurta, aga reaalsus on see, et koolivaheaeg ei ole nii menukas olnud kui detsembris ja jaanuari esimesel nädalal. Täituvust näitab hetkel 80 protsenti, mis ei ole üldplaanis halb, aga sellegipoolest on igaks päevaks saadavus olemas. Me võrdlesime ka eelmise aasta veebruariga, seis on täiesti samas suurusjärgus," nentis Viiking spaahotelli juht Kairi Lusik.

Ilvese ja Lusiku sõnul tullakse Pärnusse koolivaheajaks puhkama valdavalt Tallinnast ja Tartust, aga ka Viljandist.

"Väga väikesel määral, kui üldse," vastas Ilves küsimusele, kas hinnad on koolivaheajal tavapärasest kõrgemad. "Pigem ei saa öelda, et kõrghooajahinnad Pärnus on teised kui praegu, nii et ma usun, et need on ikkagi taskukohased."

"Hind sõltub täituvusest – mida suurem on täituvus, seda rohkem tõuseb ka hind. Kui maja ei ole veel päris täis, on veel ruumi. Hind on siiski kõrgem kui tavanädalatel," selgitas Lusik.

Ilvese sõnul mõjutab koolivaheaja nädala broneeringuid seegi, et sinna jääb vabariigi aastapäev.

"See pikendab nädalavahetust ja sellel on kindlasti hea koosmõju koolivaheajaga. On märgata, et vabariigi aastapäevaks on meil täituvus kindlasti kõrgem," lisas Ilves.