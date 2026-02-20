Viis Euroopa suurriiki hakkavad arendama odavaid droone
Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia, Poola ja Suurbritannia teatasid reedel, et käivitavad programmi, mille eesmärk on arendada uusi odavaid droone.
Viie riigi (E5) kaitseministrid teatasid, et algatuse, mis aitab parandada NATO julgeolekut. Ministrid lubasid ühisavalduses tugevdada Euroopa kaitsevalmidust.
Suurbritannia relvajõudude minister Luke Pollard ütles, et Euroopal on kokkuvõttes ühed parimad vahendid kogu planeedil õhuruumi ohtude tõrjumiseks.
"Probleem seisneb selles, kuidas olla efektiivne suhteliselt odavate rakettide, droonide ja muude meid ees seisvate ohtude allatulistamises. Peame tagama, et ohtude eemaldamise maksumus on vastavuses kaitsekuludega," ütles Pollard.
Ka Poola kaitseminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ütles, et Euroopa tahab kaitsevaldkonna arendamisel edasi liikuda.
