Ungari ähvardab blokeerida EL-i 20. sanktsioonipaketi Venemaa vastu

Ungari blokeerib Euroopa Liidu 20. sanktsioonipaketi Venemaa vastu, kui Ukraina ei taasava võtmetähtsusega naftajuhet Družba, mis varustab riiki Venemaa naftaga, teatasid pühapäeval Ungari peaminister Viktor Orbán ja välisminister Péter Szijjártó.

"Mitte mingit toetust sanktsioonidele, 20. sanktsioonipakett lükatakse tagasi," kirjutas Orbán sotsiaalmeediaplatvormil X.

"Seni kuni ukrainlased ei taasalusta naftatarneid, ei kiida me nende jaoks olulisi otsuseid heaks," postitas Szijjártó Facebookis.

Ukraina võimude sõnul suleti Družba torujuhe, mis kulgeb Venemaalt läbi Ukraina territooriumi Slovakkiasse ja Ungarisse, pärast seda, kui see sai jaanuaris Venemaa rünnakus kahjustada.

Orbán ähvardas reedel vetostada ka EL-i 90 miljardi euro suuruse laenu Ukrainale, kui Kiiev ei taasta naftatarneid Družba kaudu.

"Seni, kuni Ukraina blokeerib Družba torujuhet, blokeerib Ungari 90 miljardi euro suuruse Ukraina sõjalaenu. Me ei lase end käsutada!" kirjutas Ungari liider Facebookis.

Slovakkia majandusminister Denisa Saková ütles reedel, et Ukraina lükkas naftatarnete taastamise edasi 24. veebruarini.

Kolmapäeval kuulutas Slovakkia peaminister Robert Fico tarnete tõttu välja eriolukorra ja ähvardas Ukrainat vastumeetmetega, kui torujuhet uuesti ei avata.

Fico ja Orbán on süüdistanud Ukraina valitsust poliitilises väljapressimises Ungari vastu, mis on vastu Ukraina ühinemisele Euroopa Liiduga.

Euroopa Parlament kiitis laenu heaks 11. veebruaril, et aidata Ukrainat võitluses Venemaa sissetungi vastu.