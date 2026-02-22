X!

Ungari ähvardab blokeerida EL-i 20. sanktsioonipaketi Venemaa vastu

Välismaa
Ungari peaminister Viktor Orbán.
Ungari peaminister Viktor Orbán. Autor/allikas: SCANPIX/AP Photo/Alex Brandon
Välismaa

Ungari blokeerib Euroopa Liidu 20. sanktsioonipaketi Venemaa vastu, kui Ukraina ei taasava võtmetähtsusega naftajuhet Družba, mis varustab riiki Venemaa naftaga, teatasid pühapäeval Ungari peaminister Viktor Orbán ja välisminister Péter Szijjártó.

"Mitte mingit toetust sanktsioonidele, 20. sanktsioonipakett lükatakse tagasi," kirjutas Orbán sotsiaalmeediaplatvormil X.

"Seni kuni ukrainlased ei taasalusta naftatarneid, ei kiida me nende jaoks olulisi otsuseid heaks," postitas Szijjártó Facebookis.

Ukraina võimude sõnul suleti Družba torujuhe, mis kulgeb Venemaalt läbi Ukraina territooriumi Slovakkiasse ja Ungarisse, pärast seda, kui see sai jaanuaris Venemaa rünnakus kahjustada.

Orbán ähvardas reedel vetostada ka EL-i 90 miljardi euro suuruse laenu Ukrainale, kui Kiiev ei taasta naftatarneid Družba kaudu.

"Seni, kuni Ukraina blokeerib Družba torujuhet, blokeerib Ungari 90 miljardi euro suuruse Ukraina sõjalaenu. Me ei lase end käsutada!" kirjutas Ungari liider Facebookis.

Slovakkia majandusminister Denisa Saková ütles reedel, et Ukraina lükkas naftatarnete taastamise edasi 24. veebruarini.

Kolmapäeval kuulutas Slovakkia peaminister Robert Fico tarnete tõttu välja eriolukorra ja ähvardas Ukrainat vastumeetmetega, kui torujuhet uuesti ei avata.

Fico ja Orbán on süüdistanud Ukraina valitsust poliitilises väljapressimises Ungari vastu, mis on vastu Ukraina ühinemisele Euroopa Liiduga.

Euroopa Parlament kiitis laenu heaks 11. veebruaril, et aidata Ukrainat võitluses Venemaa sissetungi vastu.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: AFP-BNS

Samal teemal

ära maha maga

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

15:09

Alcaraz ja Pegula said Lähis-Idas karikat tõsta

14:53

Ungari ähvardab blokeerida EL-i 20. sanktsioonipaketi Venemaa vastu

14:50

VAATA OTSE | Olümpia hokiturniir kulmineerub Kanada ja USA vastasseisuga Uuendatud

14:32

Rehemaa: Eesti murdmaasuusatamine elab

14:07

Keidy Kaasiku: tuleb lihtsalt endasse uskuda!

13:57

Andersson ületas finišijoone uhkes üksinduses, Keidy Kaasiku sai 13. koha Uuendatud

13:41

Reigo Tamm: tenorid oskavad ka normaalse häälega rääkida ja laulda

13:21

Elina Nechayeva: meeskoori kuulamine on nagu teraapia

13:06

Venemaa ründas Kiievit ja teisi Ukraina linnu 345 raketi ja drooniga Uuendatud

13:06

Eileen Gu võitis olümpia viimasel võistlusel kuldmedali

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

21.02

VIDEO | Petrõkina ohvriks langes galakavas ka Malinin Uuendatud

21.02

Fico ähvardab jätta Ukraina esmaspäevast elektrita

21.02

Riik saatis tippjuhid ligi 160 000 euro eest spaasse kriisijuhtimist õppima

13:06

Venemaa ründas Kiievit ja teisi Ukraina linnu 345 raketi ja drooniga Uuendatud

21.02

Trump kehtestas kõikide riikide impordile 15-protsendilised tollimaksud Uuendatud

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

08:21

Vanemate autode ringlusest kadumise viisid on muutunud

21.02

Transpordiamet sulges kõik ametlikud jääteed Uuendatud

21.02

Sõja 1459. päev: Ukraina tabas Venemaal ballistiliste rakettide tehast Uuendatud

20.02

Tõnis Sildaru: aitäh, Henry!

ilmateade

loe: sport

15:09

Alcaraz ja Pegula said Lähis-Idas karikat tõsta

14:50

VAATA OTSE | Olümpia hokiturniir kulmineerub Kanada ja USA vastasseisuga Uuendatud

14:32

Rehemaa: Eesti murdmaasuusatamine elab

14:07

Keidy Kaasiku: tuleb lihtsalt endasse uskuda!

loe: kultuur

13:05

Berliini filmifestivali Kuldkaru võitis poliitiline draama "Kollased kirjad"

08:37

Taavi Eelmaa: keegi ei räägi rohkem rahast kui inimesed, kes tegelevad kultuuriga

21.02

Pärnu muuseumis avati püsinäitus "Madonna ja võti. Manifest ja supelvanker"

21.02

Kleer Suursild: mingis mõttes on omalooming nagu teole koda

loe: eeter

13:41

Reigo Tamm: tenorid oskavad ka normaalse häälega rääkida ja laulda

13:21

Elina Nechayeva: meeskoori kuulamine on nagu teraapia

10:57

Rahvusringhäälingu kanalid tähistavad vabariigi aastapäeva

21.02

Vanu busse taastav Heino: millegipärast olen bussidesse armunud

Raadiouudised

10:40

Tuleva nädala ilm on muutlik, nädala lõpus võib sadada vihma

21.02

Pärnu Muuseumis on uus püsinäitus „Madonna ja võti. Manifest ja supelvanker”

21.02

Paides vahetub linnapea

21.02

Päevakaja (21.02.2026 18:00:00)

20.02

Päevakaja (20.02.2026 18:00:00)

20.02

Abipolitseinikud saaksid seadusemuudatusega liiklusjärelevalve õigusi juurde

20.02

Raadiouudised (20.02.2026 15:00:00)

20.02

Kaitseväe taustaga riigikogu liikmed soovivad Eestisse sõjaväekohut

20.02

Kohus jättis Tartu hoiu-laenuühistu saneerimismenetluse algatamata

20.02

Ilm läheb lähipäevil pehmemaks

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo