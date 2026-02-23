Kevadel algab Tallinnas Hipodroomi ristmiku ümberehitus

Paldiski maanteed, Endla tänavat ja Mustamäe teed ühendava Hipodroomi ristmiku ümberehitus algab sel kevadel ning peaks lõppema järgmise aasta sügisel.

Hipodroomi ristmiku ümberehitus algab sel kevadel ning see puudutab Paldiski maantee sõiduridu nii Haabersti kui ka kesklinna suunal, samuti Endla tänavat ristmikust Mooni tänavani.

Lisaks ristmikule korrastatakse tööde käigus Paldiski maantee mõlema suuna sõiduread ristmikust Mooni tänavani ligi 500 meetri ulatuses.

Ehitus toimub kahes etapis, et säilitada ristmiku läbilaskevõime kogu ehitusaja vältel. Osa liiklusest suunatakse ümbersõiduks lähitänavatele.

Ümberehitustööde pearahastajad on Hipodroomi kvartali arendajad Reterra Estate ja Alfa Property. Paldiski maanteed, Endla tänavat ja Mustamäe teed ühendava Hipodroomi ristmiku ehitushanke kogumaksumus on 11,6 miljonit eurot.

Ristmiku rekonstrueerimistöödega ühendatakse liiklusega praegu ehitusjärgus olev Hipodroomi kvartal.

"Ristmiku teed ja trassid rekonstrueeritakse ristmikust kuni Mooni tänavani. Sõiduradade arv jääb samaks, kuid luuakse uus liiklusühendus kerkiva Hipodroomi kvartaliga – Merimetsa tee ja valmimisjärgus Hipodroomi tänavaga. Hipodroomi tänavalt lisandub vasakpöörde võimalus kesklinna–vanalinna–Kalamaja suunal, mis teeb liikluse piirkonnas oluliselt ladusamaks," lausus Reterra tegevjuht ja osanik Reigo Randmets.

Ehitustööde käigus uuendatakse kogu ristmiku taristu valgustusest haljastuseni, sealhulgas ehitatakse välja ka uued kaugkütte-, vee- ja kanalisatsioonitorustikud.

"Rajatakse rohesaared, tihendatakse teeäärset haljastust ning säilib Paldiski maantee keskne allee. Lahendused parandavad liiklusohutust, eriti jalakäijate ja ratturite jaoks, kelle liikumine Kristiine suunal on täna problemaatiline," ütles Randmets.

Taristu lõplik valmimine on kavandatud 2027. aasta sügiseks ning teostatakse kahes jaos. "Käesoleva aastal valmib Paldiski maantee uuendatud lõik linnast välja Haabersti suunal, 2027. aasta esimeses pooles suund linna sisse," lausus Randmets.

Hipodroomi kvartali sisesed suuremad taristuehitustööd on lõpufaasis ning lähiteedega sidumiseks ollakse valmis. Autodele mõeldud tunnel ja Merimetsa tee valmivad 2026. aasta juunis ning Hipodroomi tänav 2026. aasta sügisel.

Kogu Hipodroomi ala taristu ehitus läheb maksma rohkem kui 30 miljoni eurot. Hipodroomi ristmiku ümberehitusse, mille ma maksumus on ligi 12 miljonit eurot, investeerivad lisaks arendajatele ka oma osa Tallinna Vesi ning Utilitas.