Prokuratuur süüdistab kolme inimest ja 12 firmat ulatuslikus rahapesus

Majandus- ja korruptsioonikuritegude ringkonnaprokuratuur saatis kohtusse kriminaalasja, milles süüdistab kolme inimest ja 12 äriühingut rahapesus. Raha pärines investeerimispettusest, mille kogumaht ulatus sadadesse miljonitesse eurodesse.

Süüdistuse järgi lõi 60-aastane Eesti kodanik 12 äriühingust koosneva võrgustiku, mille kaudu liigutas ta näiliselt legaalselt ligi 10 miljonit eurot kuritegelikul teel saadud raha. Rahapesuskeemi kaasas eestlane ka enda abikaasa ja ühe Norra kodaniku.

Raha pärines ülemaailmsest sadadesse miljonitesse eurodesse ulatunud investeerimiskelmusest, milles on kannatanuid üle maailma.

Tõendite kohaselt seisnes investeerimiskelmus selles, et Hongkongis registreeritud äriühing kogus veebiplatvormide kaudu investoritelt raha, lubades seda kasutada valuutaturul suure kasumi teenimiseks. Tegelikkuses kasutasid äriühinguga seotud isikud investorite raha ka isiklikeks kulutusteks. Kokku laekus Eestisse 11 miljonit eurot, teatas prokuratuur.

Eestisse jõudnud raha kandis 60-aastane mees kogutud tõendite järgi enda kontrolli all olevate ettevõtete kontodele ning liigutas seda edasi tagasi omavahel seotud äriühingute ja eraisikute kontodel. Kontode võrgustik asus Eestis, Leedus, Soomes, Norras ja Saksamaal. Osa rahast kandis mees Hispaaniasse ülemaailmse investeerimiskelmusega seotud isikute kontodele. Ülejäänud osa rahast võeti välja kas sularahas või kasutati isiklikuks otstarbeks. Samuti osteti investorite rahade eest luksusauto.

Võimaliku kuriteo avastas rahapesu andmebüroo, kes asus analüüsima ühe panga teadet. Järgnenud infovahetus pankadega võimaldas tuvastada pettusekahtlusega varad ja need külmutada, et takistada raha edasist liikumist. Rahapesu andmebüroo edastas tulemi politseile, kes kogutud teabest lähtuvalt algatas kriminaalmenetluse.

Kohtueelset uurimist juhtinud prokurör Mariana Londoni sõnul teevad riigid rahapesu tõkestamisel üha tihedamat koostööd ning rahvusvahelised uurimised on muutunud aina tõhusamaks.

"Käesoleva juhtumi puhul võimaldas just Euroopa Liidu õigusalane koostöö ning välisriikide õigusabi koguda tõendeid võimaliku suuremahulise rahapesuskeemi kohta. Rahapesu andmebüroo abil suudeti Eestis kinni pidada ligikaudu 4,5 miljoni euro väärtuses vara, mis võib olla kuritegelikku päritolu," ütles prokurör.

Kohtueelset uurimist viis läbi Põhja prefektuur ning seda juhtis majandus- ja korruptsioonikuritegude ringkonnaprokuratuur.