Vaata otse: riigilipu pidulik heiskamine Pika Hermanni torni

Vabariigi aastapäeva tähistamine saab traditsiooniliselt alguse riigilipu heiskamisega. Tseremooniat Tallinnas riigikogu hoone kõrval asuvast Kuberneri aiast saab otsepildis jälgida ETV-s ja ERR-i portaalis algusega kell 7.30.

Kuberneri aias toimuval sündmusel peab kõne riigikogu esimees Lauri Hussar. Õnnistussõnad ütleb Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma.

ETV otseülekande saatejuht on Merilin Pärli.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

