Vaata otse: riigilipu pidulik heiskamine Pika Hermanni torni

ETV otseülekande saatejuht on Merilin Pärli.

Vabariigi aastapäeva tähistamine saab traditsiooniliselt alguse riigilipu heiskamisega. Tseremooniat Tallinnas riigikogu hoone kõrval asuvast Kuberneri aiast saab otsepildis jälgida ETV-s ja ERR-i portaalis algusega kell 7.30.

