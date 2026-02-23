X!

Läti politsei aitas Ukrainas tabada kõnekelmide võrgustiku

Reid petukõnekeskusesse
Reid petukõnekeskusesse Autor/allikas: Kuvatõmmis Eurojusti avaldatud videost
Läti politsei tabas 17. veebruaril koostöös välisriikide õiguskaitseorganitega kuritegeliku võrgustiku, mis pidas Ukraina linnas Dnipros mitut petukõnekeskust, vahendas LSM.

Kurjategijad viisid läbi kõnepettusi paljude Euroopa, sealhulgas Läti elanike vastu. Operatsiooni käigus vahistati 11 inimest.

Politsei andmetel kuulus kuritegelikule rühmitusele mitu harukontorit, kus töötajaid koolitati kõnekelmusi toime panema. Petturid lõid ohvritele ettekujutuse krüptovaluutainvesteeringutest, näidates spetsiaalselt selleks loodud platvormidel väljamõeldud kasumit.

Osa kõnekeskuse töötajatest "nõustas" ohvreid investeerimisel, teised aga pakkusid "abi" varem kaotatud vahendite tagasisaamiseks, pettes neilt sel viisil uuesti raha välja.

Kodanikelt peteti välja märkimisväärseid summasid – kuritegelik rühmitus teenis ebaseaduslikult üle 100 000 euro kuus. Ohvrite hulgas on ka Läti kodanikke.

Operatsiooni käigus peeti kinni kokku 11 inimest. Neist kümme inimest jäeti vahi alla, üks isik määrati koduaresti.

Ukrainas toimunud 32 läbiotsimise käigus kontorites, elukohtades ja sõidukites leiti ning konfiskeeriti sülearvuteid, mobiiltelefone, kõvakettaid, mälupulki, dokumente, märkmeid ja SIM-kaarte. Samuti võeti ära mitu sõidukit, sealhulgas luksusautosid, ning ligikaudu 400 000 eurot sularahas.

Juhtumi uurimiseks on algatatud kriminaalmenetlus kelmuse, rahapesu ja kuritegelikku ühendusse kuulumise alusel.

Rahvusvahelises operatsioonis osalesid Läti politsei küberkuritegevuse vastase võitluse osakonna ametnikud koos Riia ringkonnaprokuratuuri, Eurojusti ning Leedu ja Ukraina õiguskaitseasutustega.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: LSM

