Läti ja Ukraina võimud tabasid telefonipetturite võrgustiku

Läti politsei kõrvaldas koostöös Ukraina kolleegidega organiseeritud kuritegeliku võrgustiku, mis pidas Dnipros, Kiievis ja Ivano-Frankivskis üleval kelmustele spetsialiseerunud kõnekeskusi. Võrgustikku kuulus ka 12 Läti kodanikku ning väidetavad petturid kasutasid suhtlemisel läti keelt.

Võimud kahtlustavad, et väidetavad kelmid panid toime pettusi Euroopas elavate inimeste, sealhulgas ka Läti elanike vastu.

Ohvritele helistades esinesid kelmid mobiilioperaatorite, panga- ja politseiametnikena. Ohvritelt raha väljapetmiseks kasutati mitmesuguseid skeeme. Näiteks palusid petturid mõnikord kanda raha väidetavalt häkitud pangakontodelt kurjategijate kontrolli all olevatele "turvalistele" kontodele.

Teinekord paluti ohvritel pangakaardiga sularaha välja võtta ja see politseinikena esinenud organiseeritud rühma liikmetele üle anda.

Reidi käigus kinni peetud Läti kodanike eesmärk oli ohvrite kontod tühjendada. Mida rohkem kelm ohvritelt varastas, seda suuremat tulu ta teenis. Võimud kahtlustavad, et Läti kodanikud läksid teadlikult Ukrainasse kõnekeskustesse tööle, et lätlastelt raha välja petta.

Kokku langes kurjategijate ohvriks üle 400 inimese, kahjud ulatuvad üle 10 miljoni euro.