X!

Endine Briti suursaadik Peter Mandelson sai kautsjoni vastu vabaks

Välismaa
{{1771867380000 | amCalendar}}
Peter Mandelson
Peter Mandelson Autor/allikas: SCANPIX/Marcin Nowak/London News Pictures via ZUMA Press Wire
Välismaa

Peter Mandelson vabastati ööl vastu teisipäeva kautsjoni vastu pärast tema vahistamist süüdistustega, et ta on toime pannud ametiseisundi kuritarvitamise ajal, mil ta sõbrustas seksuaalkurjategija Jeffrey Epsteiniga.

Endist Briti suursaadikut Ameerika Ühendriikides nähti teisipäeva öösel kell 2 oma Londoni koju sisse astumas. Londoni politsei avalduses öeldi, et ta vabastati kautsjoni vastu kuni uurimise lõpuni.

Londoni politsei vahistas esmaspäeval endise Suurbritannia suursaadiku USA-s Peter Mandelsoni. Vahistamine on seotud ametiseisundi kuritarvitamise uurimisega, mille ajendiks on Mandelsoni sidemed seksuaalkurjategija Jeffrey Epsteiniga.

72-aastane Mandelson tagandati Briti diplomaatilise teenistuse prestiižseimalt ametikohalt möödunud aasta septembris, mil tema ja Epsteini lähedase sõpruse tegelik ulatus hakkas avalikuks saama.

Käesoleva kuu alguses käivitas politsei Mandelsoni suhtes kriminaaluurimise pärast seda, kui peaminister Keir Starmeri valitsus andis uurijatele üle endise suursaadiku ja Epsteini vahelise kirjavahetuse.

"Politseiametnikud vahistasid 72-aastase mehe kahtlustatuna ametiseisundi kuritarvitamises," seisis Londoni politsei avalduses, mis puudutas endise valitsusministri suhtes algatatud uurimist.

Politsei uurib Mandelsoni seoses dokumentidega, mis viitavad sellele, et ta edastas pooleteise kümnendi eest Epsteinile tundlikku riiklikku teavet.

Seksuaalkuritegudes Mandelsonile süüdistusi esitatud ei ole.

Vahistamine toimus vaid neli päeva pärast seda, kui sarnases süüteos kahtlustatuna peeti kinni Andrew Mountbatten-Windsor, endine prints Andrew, kelle puhul on uurimise all samuti sõprussuhted Epsteiniga.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Reuters, AP

Samal teemal

Eesti vabariik 108

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

11:33

Galerii: esilinastus Ergo Kulla uus komöödiafilm "Säärane mulk"

11:19

"Säärases mulgis" mängiv Padar: iga päev vabaõhumuuseumis olemine aitas rolli sisse elada

11:08

Drelli koduklubi lõi hooaja lõpuni käed kunagise NBA draft'i teise valikuga

10:49

TÄNA | "Võimla" võtab Milano Cortina OM-i kokku üllatuskülalisega

10:28

EKA rektor kannab presidendi vastuvõtul vetikatest litritega komplekti

10:22

Kallas: me ei tahtnud anda Ukrainale sõnumit sanktsioonipaketi luhtumisest Uuendatud

10:20

Neidude jalgpallikoondis alustab San Marinos EM-valikturniiri

10:13

Endine Briti suursaadik Peter Mandelson sai kautsjoni vastu vabaks Uuendatud

10:06

Haapsalu lahes hakkavad rannakarbid vee kvaliteeti parandama

09:45

Vaata uuesti: lipuheiskamine Pika Hermanni torni Tallinnas

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

23.02

1461. päev. Ukraina tabas droonidega Družba naftajuhtme pumbajaama Uuendatud

23.02

Sillat pani motomuuseumi eksponaadid müüki

23.02

Prokuratuur süüdistab kolme inimest ja 12 firmat ulatuslikus rahapesus

23.02

Kurikuulsa Mehhiko narkoparuni tapmine vallandas vägivallalaine

23.02

USA-d tabanud võimsa tormi tõttu kehtestas New York liikumiskeelu

23.02

Silver Kuusik taandus ERK-i esimehe kohalt ja lahkus erakonnast

10:22

Kallas: me ei tahtnud anda Ukrainale sõnumit sanktsioonipaketi luhtumisest Uuendatud

23.02

Ungari blokeeris EL-i Venemaa-vastased sanktsioonid ja laenu Ukrainale

23.02

Henry Sildaru sai presidendilt riikliku teenetemärgi

10:13

Endine Briti suursaadik Peter Mandelson sai kautsjoni vastu vabaks Uuendatud

ilmateade

loe: sport

11:08

Drelli koduklubi lõi hooaja lõpuni käed kunagise NBA draft'i teise valikuga

10:49

TÄNA | "Võimla" võtab Milano Cortina OM-i kokku üllatuskülalisega

10:20

Neidude jalgpallikoondis alustab San Marinos EM-valikturniiri

09:45

Veesaar ja North Carolina said väärtusliku võidu

loe: kultuur

11:33

Galerii: esilinastus Ergo Kulla uus komöödiafilm "Säärane mulk"

09:19

Keelenupp. Et sõna ei jääks üksikuks

09:06

Võigemast aastapäeva kontserdist: ärevus on teema, mida oleks imelik vältida

08:06

Ülevaade. Mängufilm aastal 2025 — kõigile midagi

loe: eeter

11:19

"Säärases mulgis" mängiv Padar: iga päev vabaõhumuuseumis olemine aitas rolli sisse elada

10:28

EKA rektor kannab presidendi vastuvõtul vetikatest litritega komplekti

23.02

Pidulauale lisavad värvi peedimahlas marineeritud munad ja hernehummus

23.02

Galerii ja videod: R2 minilaivil astus üles Elina Born

Raadiouudised

23.02

Päevakaja (23.02.2026 18:00:00)

23.02

Kaitseliidu Põlva malev annetas kogukonna eestvedajatele Eesti lipu

23.02

Eesti on tõenäoliselt enda osa Rail Balticust võimeline tähtajaks valmis ehitama

23.02

Riik soovitab edaspidi sigu pidada väiksemates farmides

23.02

Tugev merejää häirib Saaremaa laevatehase tööd

23.02

Ida-Virumaa kutsehariduskeskus loobus venekeelsest täiskasvanute täiendkoolitusest

23.02

Raadiouudised (23.02.2026 15:00:00)

23.02

Raadiouudised (23.02.2026 12:00:00)

23.02

Ida-Virumaal pärsivad kortermajade renoveerimist kõrged ehitushinnad ja vähene konkurents

23.02

Andmete varjamine ehitisregistris võib olla seadusega vastuolus

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo