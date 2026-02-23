Endine Briti suursaadik Peter Mandelson sai kautsjoni vastu vabaks

Peter Mandelson vabastati ööl vastu teisipäeva kautsjoni vastu pärast tema vahistamist süüdistustega, et ta on toime pannud ametiseisundi kuritarvitamise ajal, mil ta sõbrustas seksuaalkurjategija Jeffrey Epsteiniga.

Endist Briti suursaadikut Ameerika Ühendriikides nähti teisipäeva öösel kell 2 oma Londoni koju sisse astumas. Londoni politsei avalduses öeldi, et ta vabastati kautsjoni vastu kuni uurimise lõpuni.

72-aastane Mandelson tagandati Briti diplomaatilise teenistuse prestiižseimalt ametikohalt möödunud aasta septembris, mil tema ja Epsteini lähedase sõpruse tegelik ulatus hakkas avalikuks saama.

Käesoleva kuu alguses käivitas politsei Mandelsoni suhtes kriminaaluurimise pärast seda, kui peaminister Keir Starmeri valitsus andis uurijatele üle endise suursaadiku ja Epsteini vahelise kirjavahetuse.

Politsei uurib Mandelsoni seoses dokumentidega, mis viitavad sellele, et ta edastas pooleteise kümnendi eest Epsteinile tundlikku riiklikku teavet.

Seksuaalkuritegudes Mandelsonile süüdistusi esitatud ei ole.

Vahistamine toimus vaid neli päeva pärast seda, kui sarnases süüteos kahtlustatuna peeti kinni Andrew Mountbatten-Windsor, endine prints Andrew, kelle puhul on uurimise all samuti sõprussuhted Epsteiniga.