Briti politsei pidas kinni endise prints Andrew

Mõnikümmend minutit varem oli Briti meedia teatanud, et Andrew Mountbatten-Windsori elukoha juurde Ida-Inglismaal oli saabunud kuus politseisõidukit ja autodest nähti väljumas umbes kaheksat erariietes politseinikku.

Mountbatten-Windsori kinni pidamisest teatanud Briti rahvusringhääling BBC tõdes, et ei tea veel vahistamise täpsemaid asjaolusid.

See oleks esimene kord, kui endine prints, kellelt on printsi tiitel ära võetud ja keda on süüdistatud seoses tema läbikäimisega seksuaalkurjategija Epsteiniga, on vahistatud, märkis BBC.

BBC Newsi andmetel vahistati ta kahtlustatuna rikkumistes, mis ta pani toime olles avalikus ametis.

Uudisteagentuur Reuters viitas, et Thames Valley politsei teatas veebruari alguses, et nad uurivad süüdistusi, nagu oleks Mountbatten-Windsor edastanud konfidentsiaalseid valitsuse dokumente Epsteinile.

Mountbatten-Windsor on igasugust süütegu eitanud ja öelnud, et kahetseb oma sõprust Epsteiniga, kuid pärast USA valitsuse viimaste dokumentide avaldamist pole ta konkreetsetele kommentaaritaotlustele vastanud.