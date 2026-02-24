X!

Galerii: Jõhvi vallas matkati aherainemäe tippu

Eesti
Jõhvi Tammiku mäe lipuretk, 24.02.2026.
Eesti

Jõhvi vallas korraldati lipuretk endise Tammiku põlevkivikaevanduse aherainemäe tippu, kus jagati oma soove, lauldi regilaulu ja tehti ühispilt.

Üks retke eesmärke oli juhtida tähelepanu sellele, et Ida-Virumaad on võimalik tutvustada ka tehismägede matkade kaudu.

"Ega neid mujal Eestimaal ei ole, selles mõttes on see ikkagi meie varandus ja muidugi võiks neid ära kasutada rohkem ja nii palju kui võimalik. Eriti Tammiku mäge! Eriti igaüks oma kandis olevat mäge," lausus Tammiku mäe lipuretke korraldaja Aare Rebban.

Toimetaja: Marko Tooming

