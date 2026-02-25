Parempoolsete poliitik teeks 25. veebruari vabaks päevaks 1. mai asemel

Parempoolsete juhatuse liige ja ettevõtja Tõnis Kons tegi ettepaneku teha 25. veebruar vabaks päevaks, et kogu rahvas saaks iseseisvuspäeval pidu pidada. Ta soovitas loobuda kevadpüha, 1. mai tähistamisest riigipühana, sest sel puudub Eestis üldrahvaliku tähistamise tava.

"Teeme riigipühade kalendris vangerduse, muutes vabariigi aastapäevale järgneva 25. veebruari vabaks päevaks ning loobudes samas mõnes muust, väiksema tähendusega riigipühast. Nii anname inimestele valikuvabaduse tähistada Eesti omariikluse sünnipäeva aasta tähtsündmusena just nii, nagu igaüks seda õigeks peab," leidis Kons.

Poliitiku sõnul riigipühade nimekirja pikendamiseks Eestis ruumi ei ole, sest 12 riigipüha aastas on juba niigi külluslik, arvestades, et meil on ette nähtud 28 puhkusepäeva aastas.

"Selleks, et 25. veebruari saaks vabaks päevaks teha, tuleb mõnest muust riigipühast loobuda. Näiteks kevadpühaks nimetatav 1. mai, millel on Euroopas poliitiline taust töölisliikumise pühana ja millel puudub Eestis üldrahvaliku tähistamise tava," pakkus Kons.

Kons selgitas, et iseisvuspäeva pühitsemist sõjaeelses Eestis uurinud Peeter Tammisto uurimistööst selgub, et lisaks ametlikele vastuvõttudele toimus ka palju seltside ja organisatsioonide poolt korraldatud peoõhtuid. Konsi sõnul on aga kogukondlik iseseisvuspäeva tähistamine iseseisvuse taastanud Eesti Vabariigis paraku soiku jäänud.

"Siiski võiks just iseseisvuspäeva õhtu olla see hetk, mil inimestel üle Eesti on põhjust end pidulikumalt riidesse sättida ning kodust välja minna. Või tähistada vabariigi aastapäeva laiemat pereringi ja sõpru külla kutsudes. Just nii, nagu igaüks õigeks peab."

Konsi sõnul aitaks 25. veebruari kuulutamine riigipühaks laiendada iseseisvuspäeva tähistamist üldrahvaliku pühana, varahommikust hilise õhtuni.

"Lõppeks ära olukord, kus paljude inimeste side vabariigi aastapäevaga piirdub niinimetatud pingviinide paraadi vaatamisega, mis jätab mulje justkui tegemist oleks vaid eliidi pühaga."

Selline muutus tuleks poliitiku sõnul kasuks ka toitlustus- ja meelelahutussektorile, kellele aasta alguskuud on tavapäraselt kõige keerulisem aeg.

"Tallinnas on ainuüksi selle aasta veebruaris teatanud uste lõplikust kinnipanekust kolm tuntud restorani. Ühe põhjusena raske aasta algus ja selle ajel langetatud otsus lõpetada enne, kui on liiga hilja. Mitmed uuringud on näidanud, et kahepäevane järjestikune püha ärgitab inimesi rohkem kulutama ajaveetmisele ja siseturismile. Kaardimaksete statistika on näidanud, et riigipühadel võib ajaveetmisele tehtud kulu ületada tavalise nädalavahetuse näitajaid kuni 20 protsenti."