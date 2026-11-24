Eesti Panga finantsstabiilsuse ülevaate järgi on riskid Eesti finantssüsteemis kasvanud ning selle taga on energia kallinemine, intressitõusud ja kinnisvaralaenude kasv. Selle tulemusel võivad laenud kallineda ning nende tagasimaksmisega tekkida probleeme, märkis keskpank.

Eesti Panga värske finantsstabiilsuse ülevaate järgi on riskid Eesti finantssüsteemis kasvanud ning selle põhjusteks on Lähis-Ida konflikti jätkumine, energia kallinemine ja sellest tingitud keskpankade intressitõusud, arenenud riikide võlakoormaga seotud probleemid ning kiire laenukasv kinnisvarasektoris.

Nende tegurite koosmõjul võib laenamine kallineda ning ettevõtetel ja inimestel võib olla tulevikus raskem laene tagasi maksta, märkis Eesti Pank.

Kuigi Eesti kommertspankadel on suured kapitalipuhvrid ning probleemseid laene on vähe, siis Lähis-Ida konflikti jätkumine ja arenenud riikide suur võlakoorem võivad pankade jaoks oma tegevuse rahastamise kallimaks teha.

"Kõrged energiahinnad kiirendavad üldist hinnatõusu ja selle pidurdamiseks on keskpangad sunnitud kergitama intresse. Arenenud riikide kasvavad võlakoormad, sealhulgas Eesti kasvavad võlakoormad teevad aga investorid ettevaatlikumaks. Lõdva eelarvepoliitika tõttu tõusvad riigivõlakirjade intressimäärad võivad aga suurendada ka pankade rahastamiskulusid. Kui pangad peavad raha kaasamise eest rohkem maksma, muutub pangast laenamine kallimaks nii ettevõtete kui ka inimeste jaoks," kirjeldas Eesti Pank.

Kinnisvaralaenud on kiirelt kasvanud

Keskpank märkis ka, et kallima energia ja kõrgemate laenuintresside tõttu võib ühtlasi olla ettevõtetel ja majapidamistel raskem laene tagasi maksta. Seni on laenuvõtjad oma kohustustega hästi toime tulnud ning probleemseid laene on praegu vaid 0,5 protsenti pankade laenuportfellist.

Pikemat aega on kestnud kinnisvaralaenude kiire kasv, mis Eesti Panga hinnangul on suurendanud pankade haavatavust. Eestis on laenumaht juba mõnda aega kasvanud kiiremini kui enamikus teistes euroala riikides.

Riski suurendab keskpanga sõnul see, et eluasemed on mõnevõrra ülehinnatud ja tühjana seisvate äripindade osakaal on tasapisi kasvanud. Kui majanduse seis halveneb, võivad pangad kinnisvaralaenude tõttu märgatavat kahju kanda.

Lätis ja Leedus on nii laenumaht kui ka kinnisvarahinnad kasvanud veelgi kiiremini kui Eestis.

"Seal toimuv muutub Eesti finantsstabiilsuse jaoks olulisemaks, sest üha suurem osa naaberriikides antud laenudest kuulub edaspidi Eestis tegutsevate pankade laenuportfelli. Nii nagu Luminor, hakkab SEB Pank tegutsema seniste tütarpankade asemel filiaalidena ning kogu Läti ja Leedu äritegevus kajastub Eestis registreeritud panga bilansis. Kui sealsed kliendid satuvad laenude tagasimaksmisel raskustesse, võivad nõnda tekkivad laenukahjumid piirata nende kahe panga võimalusi anda uusi laene ka Eestis," märkis Eesti Pank.

Keskpank lisas, et Eesti pangandus on siiski tugevas seisus ja pangad suudavad võimalike tagasilöökidega toime tulla.

"Kodumaiste hoiuste kiire kasv aitab pankadel laenuandmist rahastada ja vähendab vajadust kaasata raha võlakirjaturult. Lisaks on pankadel suured rahalised puhvrid, mis toetavad nende igapäevast maksevõimet ka siis, kui turult raha kaasamine muutub keerulisemaks või kallimaks. Hea kasumlikkus ja aja jooksul kogutud kapitalipuhvrid aitavad pankadel võimalikke laenukahjumeid katta," seisab ülevaates.

Kiire laenukasvu tõttu säilitab Eesti Pank pankadele kehtestatud vastutsüklilise kapitalipuhvri nõude 1,5 protsendi tasemel. "See nõue üheskoos teiste kapitalinõuetega aitab tagada, et pankadel oleks piisavalt kapitali võimalike laenukahjumite katmiseks ning nad suudaksid laenuandmist jätkata isegi siis, kui majanduses tulevad halvemad ajad," märkis keskpank.