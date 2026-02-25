X!

Heliga kiiruspiiraja kasutamine uutes autodes tekitab endiselt küsimusi

Foto: Siim Lõvi /ERR
Juba ligi poolteist aastat on uute autode ostjatel tulnud harjuda sellega, et kiirust ületades hakkab masin piiksuma ning möödapääsu helist enam pole. Praeguseks vurab ligikaudu 20 000 sellist sõidukit Eesti teedel.

Kõik alates 2024. aasta suvest toodetud autod heliga teada andma, kui juht ületab piirkiirust. Nõue tuleneb Euroopa Liidu määrusest, mille eesmärk on suurendada liiklusohutust. Kuna aga märguandmise viis on jäetud lahtiseks, võib see olla häirivalt vali, ent teisel juhul kaduda liiklusmüra sisse ära.

"Määrus ütleb sisuliselt, et autojuhile tuleb selgelt märku anda. Milline see märkuandmine praktikas välja näeb, ongi erinev – see võib olla ekraanil midagi vilkuvat, see võib olla rooli vibratsioon, see võib olla helisignaal," ütles Soraineni vandeadvokaat Gerli Helene Gritsenko.

Automüüjate sõnul võib saada müügiargument sellest, kui vaikne on nutika kiiruspiiraja heli ning kui hõlbus on seda välja lülitada.

"Kui me jõuame sellise nupuni, mis on auto rooli peal olemas, sinna saab sisestada enda lemmiku tegevuse, siis enamus klientidest on palunud: paneme siia lemmiku alla selle, et ma saan selle kiiruse piiksuja välja võtta," lausus Auto Bassadone suurklientide müügijuht Risto Ojassaar.

Euroopa reeglid nõuavad heli väljalülitamise võimalust, ent üksnes ajutiselt. Autot taas käivitades on kiirusepiiraja tagasi sees. Omaette küsimus on veel see, mis saab õnnetuse korral, kui märguanded pole sees.

"Õiguslikud küsimused tekivadki seal, et kui välja lülitada see süsteem, et juht lõppkokkuvõttes ikkagi vastutab ja võib tekkida küsimusi tootja vastutusest – see, kes on selle süsteemi välja töötanud, kes on selle auto müünud. Samuti näiteks garantiiküsimused tekivad, seal võivad tekkida kindlustusküsimused," ütles Gritsenko.

Autojuhid on täheldanud, et masin ei tunne kiiruspiirangut ära ja piiksub siis, kui juht käitub korrektselt. Automüüjate sõnul peaksid aga nii auto kaamerad kui ka GPS-i positsioneerimine andma korrektse info.

"Tõenäosus, et see täiesti valesti näitab, võib olla tingitud ka lumest, kui näiteks osa inimesi läheb sõitma nii, et ei ole esiklaasi puhtaks teinud ja andurid ei saa aru või millegipärast on süsteemis mingisugune probleem. Aga tavalises keskkonnas või ilusa ilmaga ei tohiks kindlasti mingit probleemi olla äratundmise osas," AMTEL-i tegevjuht Meelis Telliskivi.

Toimetaja: Marko Tooming

