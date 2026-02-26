X!

Maailma Majandusfoorumi juht astus Epsteiniga seoste tõttu ametist tagasi

Välismaa
Børge Brende
Børge Brende Autor/allikas: SCANPIX/ Britta Pedersen/dpa
Maailma Majandusfoorumi (WEF) president ja tegevjuht Børge Brende teatas neljapäeval ametist lahkumisest. Vaid mõni nädal varem algatas foorum sõltumatu juurdluse tema suhete kohta seksuaalkurjategija Jeffrey Epsteiniga.

2017. aastal WEF-i presidendiks saanud Brende tegi otsuse teatavaks pärast USA justiitsministeeriumi avaldatud teavet, millest selgus, et norralasel oli Epsteiniga kolm tööalast õhtusööki ning ta suhtles mainet kaotanud rahandustegelasega ka e-posti ja tekstisõnumite teel. 

"Olen pärast hoolikat kaalumist otsustanud Maailma Majandusfoorumi presidendi ja tegevjuhi kohalt tagasi astuda. Minu siinne aeg, mis on kestnud kaheksa ja pool aastat, on olnud väga viljakas," ütles Brende. Oma avalduses ta Epsteini ei maininud. 

"Olen tänulik suurepärase koostöö eest kolleegide, partnerite ja sidusrühmadega ning usun, et praegu on foorumi jaoks õige hetk jätkata oma olulist tööd ilma segajateta," lisas Brende, kes on varasemalt töötanud ka Norra välisministrina.

Brende on kinnitanud, et polnud enne esimest kohtumist 2018. aastal teadlik Epsteini minevikust ega tema kuritegelikust tegevusest, ning avaldas kahetsust, et ei uurinud mehe tausta põhjalikumalt. 

Brende lahkumisotsus järgnes paljastuste seeriale, mis seondusid 2008. aastal alaealise prostitutsioonile värbamises süüdi mõistetud Epsteiniga. Need paljastused on raputanud nii äri- ja poliitilist eliiti kui ka Briti kuninglikku perekonda. 

Sõltumatu uurimine ei tuvastanud uusi asjaolusid 

Eraldiseisvas avalduses teatasid Davosi tippkohtumist korraldava Genfis asuva foorumi kaasesimehed Andre Hoffmann ja Larry Fink, et välisnõustajate läbiviidud sõltumatu uurimine Brende ja Epsteini suhete kohta on lõpule jõudnud. 

Uurimistulemuste kohaselt ei ilmnenud lisaks varem avaldatule muid asjaolusid, mis põhjustaksid muret. 

Kaasesimeeste sõnul asub presidendi ja tegevjuhi kohusetäitjana ametisse Alois Zwinggi. Foorumi hoolekogu juhib juhtkonna vahetust ja alustab protsessi alalise järeltulija leidmiseks. 

USA justiitsministeerium on avaldanud üle kolme miljoni lehekülje dokumente, mis on seotud Epsteiniga, kes ametliku versiooni järgi sooritas 2019. aastal vanglas enesetapu, oodates kohut föderaalsetes inimkaubanduse süüdistustes.

Epsteini sidemed pika nimekirja äri- ja poliitikajuhtidega – sealhulgas USA presidendi Donald Trumpi, endise presidendi Bill Clintoni ja Tesla tegevjuhi Elon Muskiga – on sattunud teravdatud avalikkuse tähelepanu alla.

Eptseini toimikute avalikustamine on toonud kaasa kriminaaluurimised Suurbritannia endise prints Andrew' ja teiste silmapaistvate isikute suhtes. 

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Reuters

