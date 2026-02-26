X!

Kantar Emorist saab Emor

Majandus
Emor.
Emor.
Majandus

Uuringuettevõte Kantar Emor tegutseb alates neljapäevast Emori nime all. Nimemuutus tuleneb omanikuvahetusest ja brändiuuendusest rahvusvahelises kontsernis.

"Eestis jätkame Emori brändina, mis on meie klientidele, vastajatele ja laiemale avalikkusele olnud tuttav ja usaldusväärne nimi juba 35 aastat," rääkis Emori juhataja Karin Niinas.

AS Emor on alates 2001. aastast kuulunud rahvusvahelisse Kantari kontserni. 2025. aastal jagunes kontsern kaheks – Kantariks ja Kantar Mediaks, millest viimase osa oli ka Emor. Möödunud aastal omandas H.I.G. Capital Kantar Media ning alates selle aasta 25. veebruarist tegutseb Kantar Media uue brändinime Fifty5Blue all.

"Oleme osa globaalsest teabetehnoloogia ettevõttest Fifty5Blue, mis annab meile jätkuva ligipääsu rahvusvahelisele kogemusele ja võrgustikule. Kuigi rahvusvaheline bränd ja omanikustruktuur on muutunud, jätkame Eestis samadel põhimõtetel ja samade teenustega nagu seni," ütles Niinas.

Emor alustab brändiuuenduse protsessiga, mis avaldub järk-järgult nii visuaalses identiteedis kui ka teenuste nimetustes. Uuel logol on lisaks Emori nimele välja toodud Fifty5Blue.

Ettevõtte juriidiline nimi on olnud AS Emor alates selle asutamisest 1990. aastal.

