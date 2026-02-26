Tallink Grupi uueks juhiks sai Peep Jalakas

"Tallink Grupp on tugev ja jätkusuutlik rahvusvaheline ettevõte, mille kindel turupositsioon ning pikaajaline kogemus annavad aluse edasiseks arenguks. Tänane nõukogu otsus nimetada uueks juhatuse esimeheks Peep Jalakas kinnitab meie selget sihti jätkata ettevõtte strateegilist kasvu, tugevdada meie konkurentsivõimet muutuvas majanduskeskkonnas ja luua pikaajalist väärtust aktsionäridele. Kuna Peep Jalakase ekspertiis on seotud tugevalt finantsvaldkonnaga, suundub senine selle valdkonna eest vastutanud Margus Schults põhikohaga tagasi Soome, kus ta jätkab Tallink Silja OY juhina," kommenteeris otsust kontserni nõukogu esimees Enn Pant.

Kontserni juhatuse esimeheks saabuv Peep Jalakas on 2023. aastast olnud AS SEB Pank juhatuse liige ja ettevõtete panganduse valdkonna juht. 20 aasta jooksul on ta töötanud pangas mitmesugustes eri rollides ning juhtinud muu hulgas korporatiivklientide ja krediidiosakonna meeskondi.

"Liitumine regiooni juhtiva meretranspordi ning kaubandus- ja meelelahutusteenuseid pakkuva ettevõttega on suur au ja vastutus. Olen Tallinkiga kokku puutunud ka oma varasemas tööelus panganduses ning tean, et tegemist on pühendunud ja professionaalse meeskonnaga. Ootan võimalust panustada Tallink Grupi järjepidevasse arengusse," kinnitas Tallinkiga liituv Jalakas.

Tallinki senine juhatuse esimees Paavo Nõgene teatas ametist lahkumisest eelmisel nädalal, kuid jätkab kontserni juhatuse liikmena pärast Peep Jalakase liitumist veel kuni 22. maini. Tallinki juhatusse kuuluvad edaspidi ka Piret Mürk-Dubout, Elise Nassar ja Harri Hanschmidt.